Những xu hướng chơi bóng mới lạ ở Premier League 2025-26: Ném biên dài, đá bóng dài và phát bóng… thẳng ra biên

Mùa giải mới của Premier League đang mang cảm giác hoài cổ. Dù chỉ mới qua ba vòng đấu, một số thay đổi cho thấy bóng đá Premier League đang chuyển mình, và nhiều điều chúng ta thấy dường như đã từng xuất hiện trước đây. Các xu hướng bóng đá thường đi theo chu kỳ, và những dấu hiệu đầu mùa 2025-26 gợi ý rằng chúng ta đang trở lại với phong cách chơi tương tự thời kỳ đầu của Premier League, mang nét cổ điển.

1. Vũ khí ném biên

Sau vòng 1, chúng ta đã nhận thấy 11/20 đội sử dụng ném biên dài – được định nghĩa là ném bóng ít nhất 20 mét trước hành động chạm bóng tiếp theo – vào vòng cấm đối phương. Ở vòng 1 mùa trước, chỉ 4 đội làm điều này. Sự khác biệt này tiếp tục ở hai vòng sau, cho thấy ném biên dài đang trở lại mạnh mẽ.

Mùa này, trung bình có 3,03 lần ném biên dài vào vòng cấm mỗi trận, gần gấp đôi so với bất kỳ mùa giải nào trong 10 năm qua (cao nhất trước đó là 1,67 lần mỗi trận vào năm 2018-19). Mùa 2020-21 chỉ có 0,89 lần mỗi trận. Mùa trước, 14 bàn thắng được ghi từ ném biên dài vào vòng cấm, nhiều hơn bất kỳ mùa nào kể từ 2015-16, và vượt tổng số bàn của hai mùa trước đó (8 bàn năm 2022-23 và 5 bàn năm 2023-24). Tổng xG (bàn thắng kỳ vọng) từ ném biên dài mùa 2024-25 là 15,9, cho thấy tiềm năng ghi bàn lớn hơn.

Mùa này, đã có 3 bàn từ ném biên dài, tức là 1 bàn mỗi 10 trận, so với 1 bàn mỗi 27 trận mùa trước. xG từ ném biên dài mùa này đạt 0,09 mỗi trận, gấp đôi bất kỳ mùa nào trước đây. Các đội đang đầu tư thời gian để biến ném biên thành vũ khí tấn công, và kết quả rất rõ rệt.

2. Thủ môn phát bóng dài

Việc Manchester City bán Ederson và chiêu mộ Gianluigi Donnarumma đã cho thấy có chuyển biến trong vai trò phát động tấn công từ vị trí thấp nhất hoặc thủ môn chơi chân. Donnarumma không tệ trong việc chơi chân, nhưng anh không thể sánh với Ederson – thủ môn chơi chân xuất sắc nhất lịch sử Premier League. Điều này có thể khiến Man City chơi bóng dài nhiều hơn, và dữ liệu đầu mùa cho thấy các đội khác cũng đang làm điều tương tự.

Tỷ lệ đường chuyền dài (ít nhất 32 mét) của thủ môn Premier League giảm từ 79,3% năm 2014-15 xuống 46,6% năm 2023-24, giảm liên tục trong 10 mùa. Năm 2024-25, con số này ổn định ở 47,0%, và mùa này tăng lên 51,9%. Xu hướng phát bóng dài đang quay trở lại.

Tỷ lệ quả phát bóng (goal-kick) kết thúc ở nửa sân đối phương cũng tăng mạnh mùa này, sau khi giảm liên tục từ 2016-17 đến 2024-25. Điều này có thể do các đội ép sân quá mạnh, khiến các HLV lý tưởng nhất cũng nghi ngờ về việc chơi ngắn gần khung thành. Hoặc, các đội muốn gây bất ngờ bằng cách phát bóng dài để vượt qua hàng tiền vệ đối phương.

3. Cầu thủ thay thủ môn đá phát bóng

Một xu hướng lạ là các cầu thủ ngoài sân, thường là trung vệ, thực hiện quả phát bóng thay thủ môn. Trong trận Bournemouth thắng Tottenham, Marcos Senesi và Micky van de Ven đều thực hiện các quả phát bóng vào nửa sân đối phương. Mùa này, đã có 8 lần như vậy, bằng một nửa tổng số cả mùa trước (3 vòng so với 38 vòng). Tỷ lệ này là 0,27 lần mỗi trận, gấp hơn 6 lần so với mùa trước (0,04 lần mỗi trận).

Việc này không phải do thủ môn không thể phát xa – ví dụ, Virgil van Dijk thực hiện 4/8 lần phát bóng dài, dù Alisson hoàn toàn có khả năng. Đây có thể là chiến thuật để gây bất ngờ, đánh lừa hàng tiền vệ đối phương khi họ chuẩn bị ép sân.

4. Phát bóng ra biên ngay đầu trận

Một xu hướng mới là các đội cố ý phát bóng ra biên ngay từ quả giao bóng (kick-off) để giành ném biên gần khung thành đối phương. Điều này tương tự chiến thuật của Paris Saint-Germain trong trận thắng chung kết Champions League mùa trước. Mùa này, đã có 3 lần giao bóng bị đá thẳng ra biên ở 1/3 sân cuối, gấp 3 lần tổng số trong 5 mùa trước (1 lần trong 1.900 trận).

Các đường chuyền thứ hai sau giao bóng ra biên ở 1/3 sân cuối cũng tăng từ 0,11 lần mỗi trận mùa trước lên 0,23 lần mùa này, và hầu hết là cố ý. Đây là một chiến thuật bất ngờ, ưu tiên giành lãnh thổ hơn là giữ bóng, dù một số đội từng ghi bàn ngay từ giao bóng nhờ các pha phối hợp được lên kế hoạch trước.

