Những tấm thẻ đỏ tại World Cup: Từ "trận chiến Nuremberg" đến chiếc thẻ vì... che miệng

World Cup 2026 đã chứng kiến một sự thật thú vị: các trọng tài đang có xu hướng rút thẻ đỏ nhiều hơn. Tính đến trận đấu giữa Bỉ và Iran, đã có 8 cầu thủ bị truất quyền thi đấu, bằng tổng số thẻ đỏ của hai kỳ World Cup trước đó cộng lại. Nam Phi đã trở thành đội thứ 15 có hai cầu thủ bị đuổi trong cùng một trận đấu, trong khi Cesar Montes của Mexico cũng nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ, tiếp nối "truyền thống" của HLV Javier Aguirre từ năm 1986.

Ảnh: Opta

Lịch sử World Cup thường được kể bằng những bàn thắng quyết định, những chiếc cúp vàng hay những huyền thoại bất tử. Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc vinh quang ấy, giải đấu lớn nhất hành tinh còn lưu giữ một phần ký ức khác, ít lãng mạn hơn nhưng cũng rất con người: những chiếc thẻ đỏ.

Điều thú vị là thẻ vàng và thẻ đỏ chỉ chính thức được đưa vào World Cup từ năm 1970, còn chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong lịch sử giải đấu xuất hiện vào năm 1974 (diễn ra ở Tây Đức). Kể từ đó đến nay, theo thống kê của Opta, World Cup đã chứng kiến hơn 180 lần cầu thủ bị truất quyền thi đấu. Con số ấy cho thấy rằng ngay cả ở sân khấu danh giá nhất của bóng đá thế giới, nơi quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất, cảm xúc vẫn luôn là yếu tố khó kiểm soát nhất.

Trong số các kỳ World Cup, giải đấu năm 2006 tại Đức vẫn được nhớ đến như kỳ World Cup "nóng" nhất với 28 thẻ đỏ. Đó cũng là giải đấu sản sinh ra một trong những khoảnh khắc nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá hiện đại. Trong trận chung kết giữa Pháp và Italy, khi chỉ còn cách chức vô địch vài phút, Zinedine Zidane bất ngờ húc đầu vào ngực Marco Materazzi và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Hình ảnh đội trưởng tuyển Pháp lặng lẽ bước ngang chiếc cúp vàng trên đường rời sân đã trở thành một trong những bức ảnh mang tính biểu tượng nhất lịch sử World Cup.

“Trận chiến Nuremberg" giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan tại World Cup 2006 đã đi vào lịch sử với 4 thẻ đỏ và 16 thẻ vàng. Chỉ trong hiệp một, Mark van Bommel và Khalid Boulahrouz đã liên tục "chăm sóc" Cristiano Ronaldo bằng những pha vào bóng thô bạo. Costinha bị đuổi vì cố tình chơi bóng bằng tay, trong khi Luis Figo may mắn thoát thẻ đỏ sau pha húc đầu vào Van Bommel.



Những đội nhận thẻ nhiều nhất: Brazil: 11 - Argentina: 10 - Cameroon: 9 - Uruguay: 9 - Hà Lan: 8 - Italy: 8 - Đức: 8 - Mexico: 7 - Bồ Đào Nha : 6 - Pháp : 6 Các kỳ giải nhiều thẻ đỏ nhất

2006: 28 - 1998: 22 - 2002: 17 - 2010: 17 - 1990: 16 - USA, 1994: 15 - 2014; 10

Thực tế, World Cup luôn là nơi mà một khoảnh khắc mất kiểm soát có thể làm thay đổi số phận của cả một đội tuyển. Tại World Cup 1998, David Beckham bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Argentina sau tình huống phản ứng với Diego Simeone. Anh trở thành tâm điểm của sự chỉ trích tại Anh sau khi đội tuyển bị loại trên chấm luân lưu. Nhiều năm sau, Beckham mới có thể vượt qua cái bóng của chiếc thẻ đỏ ấy để trở thành một biểu tượng của bóng đá xứ sở sương mù.

Ngược lại, cũng có những chiếc thẻ đỏ được nhìn nhận theo cách hoàn toàn khác. Tại tứ kết World Cup 2010, Luis Suarez dùng tay cản phá cú đánh đầu của Dominic Adiyiah ngay trên vạch vôi ở những giây cuối cùng của hiệp phụ. Suarez bị đuổi khỏi sân, Ghana được hưởng phạt đền nhưng Asamoah Gyan lại sút bóng trúng xà ngang. Uruguay sau đó giành chiến thắng trong loạt luân lưu. Với người Ghana, đó là một trong những bi kịch lớn nhất lịch sử bóng đá châu Phi. Nhưng với người Uruguay, Suarez được xem như người hùng đã làm tất cả để bảo vệ hy vọng của đội tuyển.

Tại World Cup 2026, chúng ta đã chứng kiến một câu chuyện mới mẻ. Miguel Almiron trở thành cầu thủ đầu tiên bị truất quyền thi đấu vì tội... che miệng. Quy định mới của FIFA về việc trừng phạt các hành vi thiếu tôn trọng đã khiến một pha bóng tưởng như vô hại trở thành một khoảnh khắc lịch sử.

Theo phân tích của The Guardian, số lượng thẻ đỏ tại các kỳ World Cup gần đây đang có xu hướng giảm dần. Sự xuất hiện của VAR, các quy định bảo vệ cầu thủ và cách điều hành trận đấu chặt chẽ hơn đã làm giảm đáng kể những pha vào bóng thô bạo hay các hành vi trả đũa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa những chiếc thẻ đỏ sẽ biến mất khỏi World Cup. Và thực tế cho thấy World Cup 2026 đang “nóng” một cách đột ngột, điều đó khiến cho phần còn lại của giải đấu sẽ rất khó lường.

LONG KHANG