Những điều mới mẻ của tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel

Đội tuyển Anh gần như đã đặt một chân vào World Cup mùa hè tới sau những chiến thắng trước Andorra và Serbia. Sau năm trận dưới thời Thomas Tuchel, từng có những chỉ trích rằng đội tuyển Anh chơi nhàm chán. Tuy nhiên, chuyến làm khách đến Serbia – đội xếp thứ 32 trên bảng xếp hạng FIFA –đã là bài kiểm tra cạnh tranh thực sự đầu tiên, và Anh đã vượt qua một cách xuất sắc.

Đội tuyển Anh đã trải qua gần một năm kể từ khi thông báo Tuchel sẽ là HLV tiếp theo, và đó là một thách thức không dễ dàng với chiến lược gia người Đức. Công việc đầu tiên của ông trong bóng đá quốc tế bắt đầu với các trận đấu cạnh tranh trước những đối thủ yếu, trong khi việc không thường xuyên làm việc với các cầu thủ trên sân tập tạo ra một thử thách khác biệt so với những gì ông từng trải qua ở PSG, Chelsea và Bayern Munich.

Dù Anh đã chơi tốt dưới thời Gareth Southgate, lối chơi của họ trở nên tẻ nhạt. Nỗ lực bắt chước Tây Ban Nha với lối chơi kiểm soát bóng nặng nề không mang lại danh hiệu mong muốn, và việc lọt vào chung kết Euro 2024 phần lớn nhờ may mắn hơn là chất lượng. Anh vào chung kết dù là một trong những đội tấn công kém thú vị nhất giải đấu, chỉ có Scotland (0.29), Georgia (0.65) và Serbia (0.65) có chỉ số bàn thắng kỳ vọng không penalty mỗi 90 phút thấp hơn Anh (0.66), trong khi chỉ năm đội có trung bình ít cú sút trúng đích mỗi 90 phút hơn Anh (3.1).

Khi được bổ nhiệm, Tuchel nhấn mạnh rằng ông muốn đội tuyển Anh phản ánh phong cách của Premier League để giành danh hiệu lớn. “Nó cần phản ánh Premier League”, ông nói. “Premier League là giải đấu rất thể lực, đòi hỏi cao và trực diện. Tôi nghĩ nó nên thể hiện giá trị của đất nước và giải đấu mạnh nhất thế giới, đó là Premier League. Chúng tôi sẽ cố gắng áp dụng phong cách trực diện, tấn công, tăng nhịp độ và cường độ trong trận đấu.”

Phong cách đó được thể hiện rõ nét trong chiến thắng 5-0 tại Belgrade, khi Anh kết hợp giữa chuyền ngắn và chuyền dài, gây nguy hiểm từ hai cánh và tấn công với tốc độ cao. Đây là lần thứ 73 Anh đối đầu với một đội trong top 35 FIFA kể từ tháng 8- 2015. Họ chưa từng ghi nhiều cú sút trúng đích hơn trong bất kỳ trận nào trước đó (12), và chỉ một lần (29 cú sút trước Slovakia tại Euro 2016 dưới thời Roy Hodgson) họ thực hiện nhiều cú sút tổng cộng (24). Anh đạt được hiệu quả tấn công này trong khi hoàn thành hơn 500 đường chuyền (536) và kiểm soát bóng 70%.

Tuchel trở thành HLV duy nhất của Anh thắng cả năm trận chính thức đầu tiên mà không để thủng lưới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ba trong số các trận vòng loại của Anh là trước các đối thủ xếp hạng 140 trở xuống theo FIFA, cộng thêm Albania trên sân nhà (xếp thứ 65 lúc đó).

Sự nổi bật của Elliot Anderson là một điểm sáng.

Anh ra mắt đội tuyển Anh trong chiến thắng 2-0 trước Andorra, nhưng chuyến làm khách đến Serbia là thử thách lớn hơn nhiều cho tiền vệ Nottingham Forest. Sau mùa giải ấn tượng 2024-25, giúp Forest giành vị trí thứ bảy và suất dự cúp châu Âu, cầu thủ 22 tuổi đã góp phần đưa U21 Anh vô địch châu Âu mùa hè qua và trở thành ứng viên sáng giá cho kế hoạch của Tuchel.

Anderson phối hợp ăn ý với Declan Rice ở trung tâm hàng tiền vệ trong cả hai trận, đặc biệt nổi bật trước Serbia. Anh hoàn thành 182 đường chuyền trong hai trận ra mắt (107 trước Andorra, 75 trước Serbia), con số cao nhất mà một tiền vệ Anh đạt được trong hai lần ra sân đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2008 theo thống kê của Opta. Tuchel sẽ cần một tiền vệ chơi thấp như Anderson tại World Cup, nếu Anh vượt qua vòng loại, để làm người dẫn dắt lối chơi phía sau Rice. Nhiều người từng nghĩ Adam Wharton của Crystal Palace sẽ đảm nhận vai trò này, nhưng chấn thương khiến anh vắng mặt và có thể bị Anderson vượt qua.

Jude Bellingham có lý do để lo lắng?

Anh thường được xem là cái tên đầu tiên trong đội hình của Tuchel khi khỏe mạnh, với khả năng tạo ra những khoảnh khắc chất lượng trong thời điểm cần thiết. Nhưng màn trình diễn của Morgan Rogers tại Belgrade mang lại một lựa chọn khác ở vị trí số 10. Rogers tạo ra năm cơ hội, bao gồm một pha kiến tạo tinh tế cho Noni Madueke. Chỉ Rice tham gia vào nhiều pha bóng dẫn đến cú sút hơn Rogers, dù Rogers không thực hiện cú sút nào (năm cơ hội tạo ra, bốn lần tham gia xây dựng).

Tuchel nhấn mạnh rằng ông ưu tiên chọn đội hình tốt nhất, không phải những cá nhân xuất sắc nhất. Thậm chí ông tuyên bố sẽ “dũng cảm” loại bỏ các tên tuổi lớn. Dù Bellingham vượt trội hơn Rogers về mặt cá nhân, phong độ không ổn định của anh tại Real Madrid trong năm 2025 (tám bàn, tám kiến tạo trong 36 trận, tỷ lệ đóng góp mỗi 185 phút so với mỗi 111 phút trước đó) và việc chưa ghi bàn trong bốn trận (265 phút) dưới thời Tuchel khiến vị trí của anh không còn chắc chắn.

Vấn đề sẽ ra sao nếu Harry Kane chấn thương?

Ở tuổi 33 vào mùa hè tới, Kane vẫn là trụ cột không thể thay thế, là cầu thủ duy nhất ngoài thủ môn Jordan Pickford đá chính cả năm trận vòng loại World Cup dưới thời Tuchel và cả sáu trận tính cả giao hữu. Tuchel có thể đang phụ thuộc quá nhiều vào Kane. Với một World Cup mở rộng yêu cầu tám trận để vô địch, việc Kane chơi mọi trận là khó khả thi. Nếu chấn thương, Ollie Watkins là lựa chọn thay thế rõ ràng, như anh đã làm tốt khi vào thay Kane trước Serbia, dù khác biệt về phong cách – Watkins thích chạy chỗ, trong khi Kane thích nhận bóng ở vị trí thấp. Điều này đòi hỏi Tuchel phải thay đổi cách tiếp cận chiến thuật.

Đội tuyển Anh của Tuchel đang bừng sức sống với nhịp độ, mục đích và nhiều lựa chọn. World Cup 2026 đang đến gần, và những dấu ấn đầu tiên cho thấy họ sẵn sàng để lại dấu ấn.

HỒ VIỆT