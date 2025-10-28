Những điều đọng lại từ trận El Clasico

Trận El Clásico vừa qua, với chiến thắng 2-1 nghiêng về Real Madrid, không chỉ là cuộc đối đầu kinh điển mà còn là một khoảnh khắc mang tính biểu tượng, đánh dấu sự tái sinh về mặt chiến thuật của Los Blancos và sự giải tỏa cảm xúc sau chuỗi ngày bị kình địch lấn át. Kết quả tại Bernabéu là bằng chứng xác thực nhất cho thấy triết lý của Xabi Alonso đã bắt đầu định hình, đồng thời phơi bày những vết nứt sâu sắc trong tâm lý và tổ chức của Barcelona.

Thứ đáng chú ý nhất là sự thay đổi triệt để về mặt chiến thuật của Real Madrid. Dưới thời Carlo Ancelotti, đội bóng thường dựa vào sự ngẫu hứng và chất lượng cá nhân. Tuy nhiên, Alonso đã mang đến một sự tổ chức và kỷ luật cao độ, điều mà chuyên gia Guillem Balague ca ngợi là "đúng đắn." Real Madrid đã chủ động chơi với một mô hình vị trí (positional game-model) rõ ràng, đẩy cao đội hình để press đối thủ ngay từ tuyến đầu.

Điều quan trọng, đó là một hệ thống đòi hỏi sự tham gia phòng ngự của toàn đội, kể cả những ngôi sao tấn công như Vinícius Júnior. Khi mất bóng, đội hình Madrid nhanh chóng lùi về, tạo thành hai tuyến phòng ngự dày đặc, chỉ cách nhau một khoảng ngắn, khóa chặt mọi không gian chơi bóng của Barcelona. Đây là chiến thắng không chỉ của tài năng cá nhân mà còn là của một bộ máy vận hành trơn tru và gắn kết.

Sự tổ chức này đã tạo tiền đề cho Jude Bellingham tiếp tục là hạt nhân bùng nổ. Dù bị giới hạn về thể lực sau phẫu thuật vai, anh vẫn tỏa sáng rực rỡ. Trong sơ đồ mới, Bellingham không bị ràng buộc quá nhiều vào vai trò tiền vệ trung tâm phải mà được tự do di chuyển vào khu vực "số 10" hoặc xâm nhập vòng cấm như một tiền đạo thứ hai. Việc Alonso đặt Camavinga vào trung tâm đã cung cấp sự năng động và khả năng thu hồi bóng cần thiết, giúp Bellingham có thể tập trung vào nhiệm vụ tấn công. Bàn thắng quan trọng và pha kiến tạo xuất sắc của anh không chỉ thể hiện kỹ năng, mà còn là kết quả của việc anh "hiểu trò chơi" và biết cách di chuyển thông minh để tận dụng khoảng trống do Mbappé tạo ra. Bellingham chính là hiện thân của chiến thắng chiến thuật của Alonso.

Tuy nhiên, niềm vui của Madrid không được trọn vẹn vì những dấu hiệu căng thẳng tâm lý bùng phát từ Vinicius. Việc bị Alonso thay ra ở phút 72, một quyết định hợp lý về mặt chiến thuật do anh đã giảm cường độ phòng ngự, đã chạm vào "dây thần kinh" nhạy cảm của ngôi sao người Brazil. Phản ứng giận dữ – đi thẳng xuống đường hầm và tuyên bố "Tôi rời khỏi đội!" – là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy mối quan hệ của anh với câu lạc bộ đang gặp trục trặc.

Balague chỉ ra rằng Vinícius cảm thấy bị đối xử bất công, bị nhắm đến, đặc biệt khi anh nhận thấy câu lạc bộ đang hướng mọi sự tập trung về phía Mbappé và không bác bỏ những tin đồn về việc bán anh. Hành động này không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng với người vào thay (Rodrygo) mà còn là lời thách thức ngầm đến quyền lực của Alonso và ban lãnh đạo. Vấn đề Vinícius sẽ là "vết gợn" lớn nhất mà Real Madrid phải giải quyết, bởi cầu thủ này là một tài sản chiến lược, nhưng tâm lý bất ổn của anh có thể gây ra sự phân tâm đáng kể.

Trong khi đó, thất bại của Barcelona không chỉ là một trận thua mà là sự phơi bày cho một sự suy thoái hệ thống đang diễn ra. Sau khi thắng cả bốn trận mùa trước, màn trình diễn tại Bernabéu lần này cho thấy một đội bóng thiếu đi sự quyết liệt và tổ chức trong lối chơi pressing từng làm nên thương hiệu của họ. Chấn thương của các trụ cột như Raphinha, Lewandowski và Gavi đã lấy đi sự sắc bén trong cả tấn công và phòng ngự. Balague nhận xét, Barcelona lúc này "kém sắc bén hơn khi không có bóng, kém khao khát thu hồi bóng hơn."

Hàng phòng ngự của họ tỏ ra dễ bị tổn thương, đặc biệt là sự sai sót vị trí của Alejandro Balde dẫn đến bàn thắng của Mbappé. Ở tuyến trên, các ngôi sao tấn công như Lamine Yamal - người bị Vinícius khiêu khích ngay trong trận là "chỉ toàn chuyền ngược" - và Marcus Rashford đều bị cô lập. Barcelona đã tấn công quá nhanh và thiếu sự kiên nhẫn, dẫn đến việc mất bóng dễ dàng và không thể tạo ra áp lực liên tục lên hàng thủ Real Madrid. Sự vắng mặt của Raphinha, không chỉ ở khả năng tấn công mà còn ở cường độ pressing, đã khiến lối chơi của Barcelona "rơi rụng" .

Cuối cùng, không thể không nhắc đến yếu tố cảm xúc và sự kình địch. Trận này đã trở lại với sự dữ dội của những năm tháng cũ. Lời khiêu khích rẻ tiền của Lamine Yamal trước trận đấu đã trở thành chất xúc tác cho sự giải tỏa cảm xúc của Real Madrid. Màn xô xát sau trận, đỉnh điểm là cử chỉ “ba hoa” của Dani Carvajal về phía Yamal, là sự đáp trả đầy thỏa mãn. Đó là sự kịch tính mà ngay cả Xabi Alonso cũng thừa nhận là “Đó là bóng đá, là Clásico,” và là điều mà cựu cầu thủ Guti cho rằng không thể thiếu. Chiến thắng này không chỉ mang lại ba điểm mà còn là sự giải thoát tâm lý cho Madrid, cho họ cái quyền được nói sau khi đã bị "lấn át" suốt mùa giải trước.

Chiến thắng 2-1 này là một bước ngoặt: nó khẳng định vai trò của Alonso, trao cho Bellingham vai trò trung tâm, và tái khẳng định Real Madrid là ứng cử viên số một cho danh hiệu. Đồng thời, nó buộc Barcelona phải đối diện với những vấn đề hệ thống và khủng hoảng niềm tin của họ.

