Những chức vô địch lịch sử của bóng chuyền bãi biển thế giới

Sau khi làm nên lịch sử với chiếc huy chương vàng bóng chuyền bãi biển nam tại Thế vận hội Paris 2024, bộ đôi người Thuỵ Điển David Ahman & Jonatan Hellvig giờ đây cũng là tân vô địch thế giới bóng chuyền bãi biển nam!

Các nhà vô địch Thế vận hội Paris 2024 David Ahman và Jonatan Hellvig giờ đây cũng là tân vô địch thế giới bóng chuyền bãi biển nam. Ảnh: FIVB

Trong trận tranh huy chương vàng toàn Thụy Điển tại Giải vô địch bóng chuyền bãi biển thế giới FIVB diễn ra vào Chủ nhật tại Australia, họ đã kiên trì vượt qua hai set đấu trước sự kháng cự mạnh mẽ của 2 đồng hương trẻ hơn mình là Jacob Holting Nilsson & Elmer Andersson để giành chức vô địch. Một câu chuyện kỳ diệu từ Paris 2024 đã lặp lại, sau khi thua 2 trong 3 trận đấu ở vòng bảng của giải đấu, Ahman & Hellvig đã tìm được đường bước lên bục vinh quang.

Đây là danh hiệu đầu tiên của Thụy Điển trong lịch sử Giải vô địch bóng chuyền bãi biển nam thế giới. Hai huy chương mà quốc gia Bắc Âu này giành được đã nâng tổng số huy chương thế giới của họ lên con số 3 - sau huy chương bạc của Ahman & Hellvig tại Tlaxcala 2023. Ngoài ra, Thụy Điển trở thành quốc gia thứ 2 trong lịch sử có 2 đội đối đầu nhau trong trận chung kết Giải vô địch bóng chuyền bãi biển thế giới. Chỉ Brazil từng đạt được kỳ tích này trong quá khứ, với một lần ở nội dung nam và hai lần ở nội dung nữ.

“Tất nhiên, chúng tôi luôn mơ ước giành chức vô địch Thế giới. Chúng tôi đã không tin mình có thể làm được điều đó lần này vì tôi bị chấn thương, nhưng chúng tôi đã chơi ngày càng tốt hơn qua từng trận đấu và giờ chúng tôi đã ở đây! Thật điên rồ!”, Ahman phấn khích chia sẻ với VBTV sau trận chung kết giành huy chương vàng. Hellvig nói thêm: “Thật không thể tin được và thật tuyệt vời khi chúng tôi có 2 đội Thụy Điển vào chung kết. Và tôi rất tự hào về đội, về các HLV, và dĩ nhiên là cả Jacob và Elmer nữa!”.

Trước đó vào Chủ nhật, Téo Rotar và Arnaud Gauthier-Rat đã làm nên lịch sử tại Giải vô địch bóng chuyền bãi biển thế giới FIVB 2025, mang về huy chương đầu tiên cho đội tuyển Pháp trong lịch sử tham gia giải đấu này. Các vận động viên Pháp đối đầu với 2 vận động viên giành huy chương Olympic người Đức là Nils Ehlers và Clemens Wickler trong trận tranh huy chương đồng.

Tina Graudina và Anastasija Samoilova giành huy chương vàng bóng chuyền bãi biển nữ thế giới đầu tiên cho Latvia. Ảnh: FIVB

Trong khi đó, Tina Graudina - Anastasija Samoilova đã vượt qua Kristen Nuss - Taryn Brasher của Mỹ trong trận chung kết kéo dài ba set đấu căng thẳng để giành huy chương vàng Giải vô địch bóng chuyền bãi biển nữ thế giới đầu tiên cho Latvia. Tina - Anastasija, hạt giống số 5, đã trải qua toàn bộ giải đấu và trong trận chung kết chỉ là set thua duy nhất của họ trong 8 trận đấu diễn ra tại Australia.

“Tôi không thể tin được!” Tina xúc động chia sẻ với VBTV ngay sau trận chung kết. “Trận đấu rất căng thẳng. Chúng tôi liên tục thua họ trong tất cả các lần thi đấu. Nhưng hôm nay mọi thứ đã diễn ra đúng như mong đợi. Thật tuyệt vời!”. Trong khi Anastasija nói thêm: “Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng đội Tina, toàn thể đội tuyển ở đây và tại Latvia, và tất nhiên, đến những người hâm mộ Latvia đã cổ vũ cho chúng tôi. Chúng tôi vô cùng biết ơn vì hành trình này, vì chiến thắng này… Thật tuyệt vời! Chúng tôi là những người may mắn và hạnh phúc nhất trên thế giới lúc này”.

Trước đó trong trận tranh huy chương đồng, Carol Solberg, 38 tuổi và Rebecca Cavalcanti, 32 tuổi, người Brazil đã lần đầu tiên bước lên bục vinh quang tại Giải vô địch bóng chuyền bãi biển nữ thế giới FIVB.

HUY KHÔI