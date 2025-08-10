Những câu hỏi cho trận Community Shield của Liverpool

Chỉ mới 75 ngày kể từ khi Liverpool nâng cao chiếc cúp Premier League trước khán đài chật kín tại Anfield, nhưng mùa giải mới đã nhanh chóng đến gần. Trong khi chiến dịch 2025-26 của nhà vô địch bắt đầu thực sự với trận đấu trên sân nhà gặp Bournemouth vào ngày 15 - 8, nhưng cuối tuần này sẽ cung cấp một dấu hiệu rõ ràng về mức độ sẵn sàng của họ để bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu khi đối đầu với Crystal Palace trong trận FA Community Shield.

Đây là một truyền thống kéo dài hơn một thế kỷ, với trận đấu “siêu cúp” giữa nhà vô địch Anh và đội vô địch FA Cup vào trước thềm mỗi mùa giải mới. Mặc dù từ lâu đã có nhiều tranh cãi về tính hợp lệ của Community Shield như một danh hiệu lớn, sự kiện này mang đến cho các đội tham gia cơ hội rèn giũa sự sắc bén trong thi đấu ở một môi trường cạnh tranh, với gần 90.000 khán giả có mặt tại sân vận động Wembley.

Liverpool đã giành được danh hiệu này 16 lần trước đây, trong khi Chủ nhật sẽ đánh dấu lần đầu tiên Crystal Palace xuất hiện trong trận đấu biểu diễn này. Nhưng trận đấu này có thể cho chúng ta biết điều gì về sự sẵn sàng của Liverpool cho mùa giải mới?

Những gì Liverpool học được từ giai đoạn tiền mùa giải?

Do không tham gia FIFA Club World Cup diễn ra tại Mỹ, mùa hè này đã mang đến cho HLV Arne Slot và các cầu thủ của ông cơ hội hiếm có để nghỉ ngơi kéo dài trước khi bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch mới. Trên sân cỏ, giai đoạn tiền mùa giải nhìn chung đã thành công với nhà vô địch, khi họ thắng năm trong sáu trận với tổng tỷ số 20-9. Trận thua duy nhất của họ là trong một trận giao hữu với đội bóng Serie A, AC Milan.

Đội bóng của Slot đã có chuyến du đấu đến châu Á, thu hút lượng lớn khán giả tại cả Hồng Kông và Nhật Bản, và gần như toàn bộ đội hình đã có những phút thi đấu quan trọng trong trận đấu kép với Athletic Bilbao tại Anfield vào thứ Hai. Họ cũng đã thể hiện sự sắc sảo, với những khoảnh khắc của phong cách chơi bóng linh hoạt, dựa trên kiểm soát bóng của Slot được thể hiện rõ ràng. Đặc biệt, ở hàng thủ, vẫn còn những điểm cần cải thiện, nhưng mặc dù có sự thay đổi tương đối lớn so với đội hình vô địch mùa trước, Liverpool vẫn thể hiện một bản sắc rõ ràng trong cách chơi.

Tuy nhiên, ngoài sân cỏ, Slot và các cầu thủ của ông đã phải đối mặt với một thách thức không thể tưởng tượng được sau cái chết của tiền đạo Diogo Jota vào tháng trước. Diogo Jota không chỉ là một cầu thủ xuất sắc của Liverpool mà còn là một thành viên rất được yêu mến trong đội hình chính. Nhiều hoạt động tri ân đã diễn ra trong suốt mùa hè, và có khả năng những hoạt động này sẽ tiếp tục trong mùa giải mới. Các biện pháp đã được thực hiện để đảm bảo các nhân viên, cả trên sân và hậu trường, được hỗ trợ tâm lý cần thiết để vượt qua nỗi đau.

"Nếu chúng tôi muốn cười, chúng tôi sẽ cười; nếu chúng tôi muốn khóc, chúng tôi sẽ khóc", Slot nói với kênh truyền hình CLB tháng trước. "Nếu các cầu thủ muốn tập luyện, họ có thể tập luyện -- nếu họ không muốn, họ có thể không tập. Nhưng hãy là chính mình. Đừng nghĩ rằng bạn phải khác đi so với cảm xúc của mình".

Mặc dù Liverpool đã xử lý thảm kịch này với sự chăm sóc và nhạy cảm tối đa, tác động của cái chết của Diogo Jota sẽ còn được cảm nhận trong một thời gian dài.

Các tân binh đã hòa nhập như thế nào?

Hiếm khi thấy một sự thay đổi nhân sự mạnh mẽ như vậy tại một đội bóng sau mùa giải vô địch, nhưng luôn có cảm giác rằng mùa hè này sẽ là một mùa hè quan trọng đối với Liverpool bất chấp chiến thắng ở Premier League. Với Federico Chiesa là bản hợp đồng duy nhất vào mùa hè năm ngoái, nhu cầu làm mới đội hình là rõ ràng, và câu lạc bộ đã chi hơn 250 triệu bảng cho các tân binh mới.

Trong số đó là ngôi sao của Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, người đã từ chối chuyển đến Bayern Munich để gia nhập nhà vô địch Premier League trong một thương vụ có thể lên tới kỷ lục Anh 116 triệu bảng nếu khoản phụ phí 16 triệu bảng được thanh toán đầy đủ. Nếu Wirtz cảm thấy áp lực từ mức giá chuyển nhượng khổng lồ như vậy, anh ấy chưa hề thể hiện điều đó. Cầu thủ 22 tuổi đã cho thấy những khoảnh khắc của tài năng vượt trội, ghi bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ trong chiến thắng 3-1 trước Yokohama F. Marinos tại Nhật Bản. Mặc dù anh sẽ đối mặt với những thử thách khắc nghiệt hơn ở Premier League, những dấu hiệu ban đầu là vô cùng hứa hẹn.

Điều tương tự cũng có thể nói về các tân binh khác như Milos Kerkez và Jeremie Frimpong, những người dường như đã thích nghi rất nhanh với cuộc sống tại Merseyside. Thủ môn Giorgi Mamardashvili -- người ký hợp đồng với Liverpool mùa hè năm ngoái trước khi được cho mượn tại Valencia -- cũng đã gây ấn tượng trong những lần ra sân đầu tiên cho câu lạc bộ, trong khi tiền đạo Hugo Ekitike cũng làm tốt trong trận gặp Athletic Club sau khi chuyển đến từ Eintracht Frankfurt với giá 69 triệu bảng.

Mặc dù Liverpool đã chi tiêu đáng kể, ngôi sao nổi bật trong giai đoạn tiền mùa giải có lẽ là cầu thủ tuổi teen Rio Ngumoha, người gia nhập câu lạc bộ từ học viện của Chelsea vào năm 2024. Cầu thủ 16 tuổi đã ghi ba bàn thắng trong mùa hè này -- bao gồm một cú solo xuất sắc trước Athletic Bilbao - và mặc dù Liverpool sẽ cẩn thận để không đặt quá nhiều áp lực lên anh, quan điểm trong nội bộ Anfield là tiền đạo này rất quan trọng trong kế hoạch của Slot cho mùa giải mới.

Còn gì cần làm trên thị trường chuyển nhượng?

Mặc dù các tân binh ngôi sao của họ dường như đang hòa nhập tốt, Liverpool vẫn thiếu chiều sâu đủ ở vị trí trung vệ để cạnh tranh ở nhiều đấu trường. Trong khi Liverpool đã thực hiện một số bản hợp đồng thông minh, cũng đã có một số cầu thủ rời đi trong mùa hè này.

Luis Díaz đã gia nhập Bayern Munich, trong khi đội bóng Saudi Pro League, Al Hilal, đã đồng ý một thỏa thuận để ký hợp đồng với Darwin Núñez. Chiesa, người chỉ chơi 104 phút ở Premier League mùa trước, cũng có thể tìm cách rời đi để có thêm thời gian thi đấu. Với ý nghĩ đó, Liverpool đang tìm cách bổ sung thêm một tiền đạo vào đội hình. Alexander Isak của Newcastle United là mục tiêu hàng đầu trong danh sách của họ: đội bóng của Slot đã bị từ chối lời đề nghị 110 triệu bảng cho tiền đạo này vào tuần trước, mặc dù câu chuyện này có thể sẽ kéo dài trong một thời gian.

Dù là Isak hay một người khác, bất kỳ bản hợp đồng mới nào cũng phải có chất lượng để trở thành người đá chính thường xuyên và được mua với mức phí hợp lý. Việc tìm kiếm một cầu thủ đáp ứng cả hai tiêu chí này có thể sẽ là một thách thức.

Ở đầu bên kia của sân, Liverpool cũng cần tăng cường hàng thủ sau sự ra đi của trung vệ Jarell Quansah đến Leverkusen. Với đội trưởng Virgil van Dijk vừa bước sang tuổi 34 và các đối tác thường xuyên của anh ở hàng thủ, Joe Gomez và Ibrahima Konaté, đã gặp phải không ít vấn đề chấn thương, nhu cầu tuyển thêm một trung vệ là rõ ràng. Điều thú vị là Liverpool sẽ đối mặt với một trong những mục tiêu hàng đầu của họ -- Marc Guéhi của Crystal Palace -- trong trận đấu tại Wembley cuối tuần này. Nhà vô địch rất ngưỡng mộ hậu vệ này, người chỉ còn một năm hợp đồng với Palace, nhưng các điều khoản tài chính của bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cần phải phù hợp cho cả hai bên để một vụ chuyển nhượng có thể xảy ra trong mùa hè này.

Trận đấu có thể định hình mùa giải như thế nào

Kết quả của trận đấu vào Chủ nhật sẽ không mang tính quyết định trong việc đánh giá sự sẵn sàng của Liverpool cho mùa giải mới, nhưng nó sẽ mang tính chỉ dẫn. Mặc dù trận đấu này về cơ bản là một trận giao hữu -- đảm bảo tất cả các cầu thủ tránh chấn thương và nâng cao thể lực là ưu tiên hàng đầu cho cả hai đội -- triển vọng giành được danh hiệu làm tăng thêm tính chất quan trọng.

Đối với Palace, cơ hội bổ sung vào tủ danh hiệu sau khi giành được danh hiệu lớn đầu tiên, FA Cup 2025, sẽ rất hấp dẫn. Đội bóng của Oliver Glasner sẽ muốn mang đến cho người hâm mộ một ngày đáng nhớ khác tại Wembley, và đội của Slot sẽ biết rằng họ phải sánh ngang với cường độ của đối thủ để đánh bại họ.

Thất bại sẽ cung cấp đạn dược cho những người chỉ trích Liverpool và làm gia tăng áp lực trước trận mở màn mùa giải với Bournemouth. Một chiến thắng sẽ là tín hiệu đáng hoan nghênh về ý định trước một mùa giải mà họ sẽ bước vào mỗi trận đấu với một mục tiêu trên lưng.

Việc vô địch Premier League đã đánh dấu Liverpool là đội cần đánh bại. Cuối tuần này sẽ mang đến cho họ cơ hội để chứng minh rằng họ xứng đáng với danh xưng đó.

