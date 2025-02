Những bác sỹ thầm lặng giữ sức khỏe cho các “chân dài” bóng chuyền

Ban huấn luyện là những người giữ vai trò quan trọng chuyên môn nhưng mọi người hiểu rằng nếu không có bác sỹ đồng hành thì cầu thủ bóng chuyền tại 1 đội bóng rất khó đảm bảo sức khỏe tốt nhất do vậy Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, thì họ - những bác sỹ trong bóng chuyền - đáng được nhắc tới.

Bác sỹ Nguyễn Đức Tuấn là 1 trong những người luôn được mời tham gia cùng đội bóng chuyền nữ Việt Nam tại nhiều giải quan trọng. Ảnh: VFV

Tới lúc này, có thể xem bác sỹ Nguyễn Đức Tuấn là 1 trong những người góp công quan trọng giúp đảm bảo sức khỏe nhiều tuyển thủ khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập huấn, thi đấu làm nhiệm vụ quốc tế một số giai đoạn đã qua. Nhớ lại tháng 5 năm ngoái ở Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024, bác sỹ Nguyễn Đức Tuấn tức tốc di chuyển từ Hà Nội tới Đắk Lắk khi ông được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt “cầu cứu”. Sự “cầu cứu” ấy đúng nghĩa đen.

Thời điểm trên, chủ công số 1 đội tuyển Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy đang dự giải đã có dấu hiệu đau do chấn thương đầu gối. Sự có mặt của bác sỹ Nguyễn Đức Tuấn đã giảm bớt căng thẳng cho cá nhân Thanh Thúy và HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bởi ông nắm bắt để dự báo được cơ hội hồi phục cho tay đập số 1 Việt Nam.

Bác sỹ Nguyễn Đức Tuấn không thuộc đơn vị chính nào của thể thao Việt Nam nhưng đang hoạt động trong lĩnh vực chữa trị, trị liệu chăm sóc sức khỏe. Đây là bác sỹ và giỏi nghề. Chính vậy, khi được điều kiện phù hợp, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt luôn mời bác sỹ Tuấn đồng hành cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Hiếm khi vị bác sỹ tận tâm này trả lời báo giới nhưng ông từng chia sẻ thật lòng rằng: “với tôi, trách nhiệm của người làm công tác y tế và chữa trị y học là động lực để làm tốt nhất phần việc khi đồng hành cùng đội bóng chuyền nữ Việt Nam”.

Sau những buổi tập hay thi đấu, phần quan trọng nhất là giúp cầu thủ thả lỏng giãn cơ và bác sỹ Nguyễn Đức Tuấn có đủ kinh nghiệm làm tốt công tác này. Trong 1 số giải quốc tế đã đồng hành, ông Tuấn luôn trầm ngâm trên băng ghế ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhưng trọng trách không nhỏ bởi thấy VĐV gặp dấu hiệu ảnh hưởng sức khỏe thì vị bác sỹ này sẽ có mặt lập tức làm công tác y tế của mình.

Gắn liền với chuyên môn y học nhưng bác sỹ Nguyễn Đức Tuấn rất thích thể thao, đặc biệt là bóng chuyền. Năm nay, ông dự kiến sẽ dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 trong vai trò bác sỹ đội nữ Ngân hàng Công thương.

Nhìn lại nhiều mùa giải gần đây, ngoài trường hợp Trần Thị Thanh Thúy, chấn thương của phụ công Lưu Thị Huệ là sự cố trực tiếp trên sân khiến cầu thủ gặp nguy hiểm đáng kể. Lưu Thị Huệ đã nỗ lực sau 1 pha cứu bóng va chân phải cột lưới nên bị đứt dây chằng chéo trước tại chung kết Cúp Hùng Vương 2023. Trên sân khi đó, bác sỹ Hoàng Thị Hương kịp có mặt nắm bắt tình hình và sơ bộ chấn thương của Huệ.

Đi cùng nhiều đội thể thao, bác sỹ Hoàng Thị Hương (thuộc Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình) có nhiều kinh nghiệm trước các sự cố chấn thương nhưng với trường hợp này thì điều mà bà Hương nhanh chóng làm tốt đó là giúp Lưu Thị Huệ không bị sốc, chấn an tinh thần không phải chấn thương sẽ kết thúc sự nghiệp. Lưu Thị Huệ đã trở lại thi đấu khi được phẫu thuật và hồi phục sau khi trị liệu. Bác sỹ Hoàng Thị Hương từng bày tỏ rằng bóng chuyền không phải môn đối kháng va chạm trực tiếp nhưng cầu thủ nếu gặp chấn thương là thường gặp chấn thương nặng do động tác bật nhảy thi đấu rất đặc thù do vậy nhiệm vụ người đảm bảo sức khỏe không được lơi là.

Bác sỹ Trương Văn Vinh (thứ 2, từ phải qua) nhận nhiệm vụ trước giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: BCTT

Bác sỹ Trương Văn Vĩnh (Binh chủng Thông tin) từng chia sẻ nhiều về công việc chữa trị, đảm bảo sức khỏe cho cầu thủ bóng chuyền mà bản thân đã tích lũy. “Động tác của bóng chuyền có sự vận động mạnh không kém môn thể thao khác và VĐV phải vận động toàn bộ thân thể từ tay, chân cho tới đầu khi thực hiện động tác tấn công hay phòng thủ. Ngoài tích lũy chuyên môn của công việc y tế, tôi cũng phải học hỏi thêm về sự vận động của bóng chuyền thể thao từ đó nếu gặp các sự cố là lên phương án sơ cứu ngay tức thì rồi cấp cứu ở cơ sở y tế chuyên môn”, bác sỹ Trương Văn Vĩnh đã trao đổi.

Mùa giải năm nay, ông Vĩnh nhận nhiệm vụ bác sỹ đảm bảo sức khỏe cho cầu thủ nữ áo lính tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Tất cả đã sẵn sàng để mọi công tác đảm bảo sức khỏe, an toàn cho VĐV ổn định cao nhất.

