Nhiều ngôi sao Pháp không muốn ra sân chơi trận tranh hạng 3

HLV Didier Deschamps xác nhận một số cầu thủ “vì lý do cá nhân” không muốn ra sân, bao gồm sự không rõ ràng trong trường hợp của Kylian Mbappe, nên ông sẽ phải có những thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận đấu với tuyển Anh tranh hạng 3 World Cup 2026.

HLV Didier Deschamps hy vọng Kylian Mbappe sẽ sẵn sàng.

Mbappe là một trong những ngôi sao sáng nhất của giải đấu này, và mặc dù đội tuyển Pháp đã bị loại trước trận đấu tranh ngôi vô địch World Cup, anh vẫn có cơ hội bổ sung thêm danh hiệu Vua phá lưới kỳ giải thứ 2 liên tiếp. Tiền đạo 27 tuổi này đang có 8 bàn thắng, ngang bằng với Lionel Messi, nhưng ngôi sao người Argentina đang dẫn đầu cuộc đua Giầy vàng nhờ có hơn một pha kiến ​​tạo (4 so với 3).

Ngôi sao của Real Madrid vẫn còn cơ hội cuối cùng để vượt lên, tuy nhiên, vấn đề lớn nhất thuộc về tâm lý khi không nhiều ngôi sao muốn tiếp tục ra sân chỉ vài ngày sau khi bỏ lỡ một trong những cơ hội giành lấy vinh quang lớn nhất đời cầu thủ. “Một số cầu thủ có thể ra sân, những người khác vì lý do cá nhân sẽ muốn nghỉ. Tôi không muốn tiết lộ bất kỳ cuộc thảo luận nào tôi đã có với các cầu thủ. Tôi không có đầy đủ mọi yếu tố nhưng, vâng, tôi sẽ thay một số cầu thủ”, Deschamps thừa nhận. “Dù họ có ra sân hay không, với tư cách là HLV trưởng, tôi có nhiệm vụ phải làm mọi thứ có thể để đạt được mục tiêu ngày mai. Tôi hy vọng chúng ta sẽ làm được, và chúng ta phải nỗ lực hết sức để làm được điều đó”.

Hậu vệ Ibrahima Konate là một trong nững cầu thủ công khai đồng tình với suy nghĩ của HLV đội tuyển Anh, Thomas Tuchel rằng “không ai muốn thi đấu trận tranh huy chương đồng World Cup”.

“Tôi đã đọc trên báo chí rằng Tuchel nói không ai muốn chơi trận đấu này. Thật vậy, đó không phải là mục tiêu. Chúng tôi muốn chơi trận chung kết!”, Konate nói. “Làm thế nào để chúng ta huy động và tự tạo động lực cho bản thân trong trường hợp này? Nhưng chúng tôi vẫn đang đại diện cho nước Pháp và đó là giấc mơ của nhiều người được khoác lên mình chiếc áo đấu, hát bài Marseillaise, vì vậy chúng ta cần phải tôn trọng chiếc áo đấu mà chúng ta đang mặc. Tôi tin rằng với tư cách là những cầu thủ Pháp trong đội tuyển này, nhiều cầu thủ rất muốn được thi đấu trận đấu này”.

LINH SƠN