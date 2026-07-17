Theo dữ liệu từ sàn giao dịch vé thứ cấp TickPick, trận đấu giữa Argentina và Tây Ban Nha trở thành trận chung kết World Cup đắt đỏ nhất lịch sử, và là sự kiện thể thao đắt nhất từng được tổ chức tại Mỹ xét về giá vé trên thị trường bán lại.

Argentina và Tây Ban Nha là trận chung kết đắt đỏ nhất lịch sử

Tạp chí kinh tế Forbes dẫn nguồn TickPick cho biết, tính đến chiều thứ Tư (15-7) sau khi đương kim vô địch Argentina đánh bại tuyển Anh và giành vé vào chung kết, giá thấp nhất cho một vé xem trận chung kết là 6.943 USD (khoảng 182,3 triệu đồng). Trong khi đắt nhất là 2 vé ở khu vực 115A của sân vận động MetLife, với giá 28.479 USD mỗi vé (khoảng 750 triệu đồng). Giá mua trung bình cho trận chung kết là 11.327 USD (khoảng 297,5 triệu đồng) - tất cả đều ở mức cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử 96 năm của sự kiện lớn nhất do FIFA tổ chức.

TickPick cũng cho biết, giá vé trung bình trận chung kết World Cup 2026 cũng đã vượt qua các sự kiện thể thao nổi tiếng khác từng được tổ chức tại Mỹ, như Super Bowl (chung kết giải Bóng bầu dục Quốc gia) và chung kết NBA (Bóng rổ). Đơn vị đã tính toán giá vé đắt nhất dựa trên giá mua trung bình, trong đó Super Bowl LVIII năm 2024 (9.411 USD), Super Bowl LV năm 2021 (7.313 USD), Super Bowl LIV năm 2020 (6.546 USD) hay Chung kết NBA 2026 (6.308 USD)…

Trận cầu đỉnh cao tại East Rutherford, New Jersey sẽ là trận chung kết World Cup đầu tiên giữa nhà đương kim vô địch châu Âu và Nam Mỹ, và là lần đầu tiên 2 đội bóng hàng đầu bảng xếp hạng FIFA tranh tài trong trận chung kết kể từ khi bảng xếp hạng được giới thiệu vào năm 1992.

Tây Ban Nha đang chia sẻ kỷ lục của Italy về số trận bất bại liên tiếp nhiều nhất, với 37 trận, sẽ chơi trận chung kết World Cup lần thứ 2 trong lịch sử - sau lần đầu và đăng quang năm 2010. Trong khi đây sẽ là trận chung kết World Cup thứ 7 của Argentina khi họ tìm kiếm danh hiệu thứ 4, và cũng để sánh ngang với Italy (1934, 1938) và Brazil (1958, 1962) trở thành quốc gia thứ 3 trong lịch sử giành chức vô địch liên tiếp.

LINH SƠN