Anh vs Argentina 1-2: Messi cú đúp kiến tạo, Enzo, Lautaro tỏa sáng ngược dòng, HLV Lionel Scaloni thắng HLV Tuchel, đấu Tây Ban Nha ở chung kết World Cup

⚽ Phút 55, tuyển Anh tấn công chớp nhoáng ở cánh phải, Morgan Rogers căng ngang và Gordon băng vào đệm bóng hạ thủ môn Emiliano Martinez. Tuyển Anh dẫn trước 1-0:

⚽ Phút 85, Messi có đường chuyền đẹp mắt và Enzo Fernandez tung cú sút cực căng và hiểm hóc từ rìa vòng cấm, thủ môn Pickford không thể đỡ được bóng. Argentina san bằng tỷ số 1-1:

⚽ Phút 90+2, Argentina tiếp tục có pha tấn công cảnh phải. Một lần nữa, ngôi sao Messi nỗ lực dẫn bóng và căng ngang vào vòng cấm, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu tung lưới tuyển Anh. Argentina bất ngờ ngược dòng dẫn trước tỷ số 2-1 ở những phút bù giờ cuối cùng:

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⚽ Bàn thắng:

Anh: Gordon 55'

Argentina: Enzo 85', Lautaro 90+2'

MINH BẢO (tổng hợp)