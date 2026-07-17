Yamal và Porro tập luyện riêng nhưng sẵn sàng đá chung kết

Hai ngôi sao của đội tuyển Tây Ban Nha, Lamine Yamal và Pedro Porro đã phải tập luyện riêng biệt với các đồng đội vào thứ Năm trong buổi tập đầu tiên của đội tại New Jersey, nhưng dự kiến ​​sẽ đủ thể lực để ra sân trong trận chung kết World Cup gặp Argentina vào Chủ nhật tại sân vận động MetLife.

Lamine Yamal (trái) đá chính mọi trận đấu ngoại trừ trận gặp Cape Verde.

Hậu vệ phải Porro và ngôi sao chạy cánh phải Yamal, những người đã chơi lần lượt 84 và 90 phút trong chiến thắng ở bán kết của Tây Ban Nha trước tuyển Pháp hôm thứ Ba, đã kết thúc trận đấu trong tình trạng mệt mỏi và gặp một số vấn đề về thể lực. Nhưng theo các nguồn tin, cả 2 cầu thủ dự kiến ​​sẽ có mặt trong trận đấu vào Chủ nhật, và việc họ tập luyện riêng biệt là để thận trọng như một phần của việc quản lý khối lượng công việc.

Porro đá chính 5 trong 7 trận đấu của Tây Ban Nha tại World Cup. Anh đã vượt qua Marcos Llorente để giành vị trí hậu vệ phải chính thức, và đã chơi 444 phút, ghi bàn ở vòng 32 gặp Áo và một lần nữa vào lưới Pháp ở bán kết. Hậu vệ của Tottenham đã được thay ra ở phút 85 sau khi bị đau cơ. HLV Luis de la Fuente cho biết hậu vệ này đang bị quá tải cơ và sẽ được đánh giá thêm trước trận chung kết. Trường hợp của Yamal, người đã thi đấu 496 phút và đá chính trong mọi trận đấu tại World Cup lần này - ngoại trừ trận gặp Cape Verde - De la Fuente cho biết: “Theo như tôi biết, Lamine không bị chấn thương nghiêm trọng. Tôi đã nói chuyện với đội ngũ y tế, và mọi thứ đều khả quan”.

Tây Ban Nha chuẩn bị chơi trận đấu ngoài trời thứ 2 của họ tại giải đấu này, nhưng điều kiện không mấy lý tưởng. Phần lớn vùng đông bắc nước Mỹ đang bị bao phủ bởi khói mù từ các vụ cháy rừng ở Canada, gây ra cảnh báo về sức khỏe, nhưng dự kiến ​​​​sẽ có mưa vào cuối tuần và giúp làm sạch thời tiết kịp thời cho trận chung kết vào Chủ nhật tại New Jersey.

Tây Ban Nha đã san bằng kỷ lục của Italy về số trận bất bại liên tiếp nhiều nhất, với 37 trận, đồng thời giành quyền vào chung kết World Cup lần thứ 2 trong lịch sử - sau lần đầu và đăng quang năm 2010.

LINH SƠN