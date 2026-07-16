Người hâm mộ Anh "tan nát cõi lòng"

Người hâm mộ Anh đã vô cùng thất vọng sau khi đội tuyển quốc gia của họ một lần nữa không thể lọt vào chung kết World Cup, đặc biệt từ thế dẫn trước một bàn thắng đã để thua 1-2 sau màn lội ngược dòng ở những phút cuối của Argentina.

Người hâm mộ Anh và thông điệp “Đừng nhìn lại với sự tức giận”.

Hàng loạt người hâm mộ trên khắp cả nước dán mắt vào màn hình TV xem trận bán kết trước đối thủ truyền kiếp Argentina, với nhiều địa điểm xem bóng đá đã đạt đến sức chứa tối đa. “Tôi muốn hy vọng, nhưng hy vọng, cuối cùng nó cũng chỉ là phù du”, Sean Bannon, 33 tuổi, nói khi đứng ngơ ngác bên ngoài một quán rượu ở phía bắc London. “Có một chút cay đắng, nhưng chúng ta đã từng chứng kiến ​​thất bại trước đây, vì vậy bạn biết phải chuẩn bị cho điều đó... Có lẽ lại phải bắt đầu lại từ đầu”.

Tại khu phố giải trí về đêm Camden Town, người hâm mộ lặng lẽ rời khỏi các quán rượu và quán bar khác sau một trận đấu đầy biến động kết thúc bằng thất bại của đội tuyển Anh. Điều đó có nghĩa là Tam sư đã mất cơ hội trả thù thất bại tại chung kết Euro 2024 trước Tây Ban Nha - đội sẽ đối đầu với Argentina trong trận chung kết World Cup vào Chủ nhật. Tương tự, tuyển Anh đã bỏ lỡ một cơ hội khác để giành chức vô địch World Cup lần thứ 2, và lần đầu sau tròn 6 thập kỷ.

“Tôi thực sự rất buồn và rất thất vọng. Nhưng tôi đã tin tưởng hơn... mọi chuyện đang diễn ra rất tốt!”, Jemima, sinh viên 21 tuổi, mặc chiếc áo đấu của đội tuyển Anh, nói về kết quả tương tự như trước Croatia trong trận bán kết World Cup năm 2018. Trong khi người hâm mộ tên Sadie Nencini, 26 tuổi, cũng giữ tinh thần lạc quan: “Chúng tôi đã có một chuỗi trận đấu khá tốt nên tôi nghĩ mọi người sẽ tự hào bất kể kết quả thế nào. Đội tuyển đã làm rất tốt ở giải này”.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Keir Starmer cho biết ông “rất thất vọng”, nhưng đã đăng trên mạng xã hội rằng: “Đội tuyển Anh đã cống hiến hết mình. Niềm đam mê và năng lượng mà họ thể hiện khi đại diện cho quốc kỳ đã khiến tất cả chúng ta tự hào. Thật thất vọng. Tối nay không phải là kết quả mà tất cả chúng ta mong muốn, nhưng đội tuyển Anh đã cống hiến hết mình”.

Trong khi đó, một thông điệp được đăng trên tài khoản X của Hoàng gia đã gửi lời “chia buồn” đến đội, với nội dung: “Mặc dù các bạn, những chú Sư Tử, có thể đang liếm vết thương hôm nay, nhưng các bạn vẫn là niềm tự hào của quốc gia - và sẽ trỗi dậy một lần nữa”.

LINH SƠN