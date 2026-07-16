Harry Kane chưa rõ ràng về tương lai với Tam Sư

Tiền đạo Harry Kane cho biết còn quá sớm để khẳng định liệu đây có phải là kỳ World Cup cuối cùng của anh với đội tuyển Anh hay không, sau khi Tam sư dừng bước ở bán kết sau trận thua 1-2 trước Argentina hôm thứ Ba.

Harry Kane chưa rõ ràng về tương lai

Tuyển Anh đã dẫn trước Argentina ở phút 55 nhờ bàn thắng của Anthony Gordon, nhưng sau đó chuyển sang đội hình phòng ngự hơn, dẫn đến việc Argentina có nhiều thời gian kiểm soát bóng hơn và họ đã gỡ hòa ở phút 85 nhờ bàn thắng của Enzo Fernandez. Và rồi 2 phút sau khi thời gian bù giờ bắt đầu, Lautaro Martinez đã ghi bàn thắng quyết định bằng cú đánh đầu từ đường chuyền của Lionel Messi.

Kane dẫn dắt đội tuyển Anh tham dự World Cup 2018, nơi họ cũng dừng bước ở bán kết. Sau đó, anh làm đội trưởng đội tuyển Anh vào chung kết Euro 2021 và tứ kết World Cup tại Qatar năm 2022. Hai năm sau, đội tuyển Anh lại vào chung kết Euro, nơi họ bị Tây Ban Nha đánh bại. Kane sẽ bước sang tuổi 36 khi World Cup tiếp theo diễn ra, và cho biết còn quá sớm để nói liệu đây có phải là kỳ World Cup cuối cùng của anh với đội tuyển Anh hay không.

“Một lần nữa, còn quá sớm để nói về điều đó”, ngôi sao của Bayern Munich nói. “Tôi đang xem xét từng năm một. Tôi đã gắn bó với đội tuyển quốc gia suốt nhiều năm và đó là niềm tự hào, niềm vui lớn nhất của tôi. Đó là điều tôi yêu thích nhất, hơn bất cứ điều gì khác. Rõ ràng 2 năm là một khoảng thời gian dài, tôi 33 tuổi vào mùa hè này nhưng mọi chuyện chưa bao giờ kết thúc khi Leo còn ở đó, cậu ấy vẫn đang thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Tôi không bao giờ muốn đặt giới hạn cho những điều này. Tôi sẽ giải quyết các tình huống khi chúng đến, nhưng hiện tại, điều quan trọng là phải vượt qua nỗi thất vọng này”.

HLV Thomas Tuchel được cho vẫn nhận được sự ủng hộ của Liên đoàn bóng đá Anh (FA)

Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel được cho vẫn nhận được sự ủng hộ của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) bất chấp việc Tam sư không đạt được mục tiêu đã đề ra là giành chức vô địch thế giới lần thứ 2 trong lịch sử. Nhà cầm quân người Đức có hợp đồng đến năm 2028 sau khi ký gia hạn trước khi World Cup này bắt đầu.

Tuyển Anh sẽ đối đầu với Pháp trong trận tranh hạng 3 vào thứ Bảy tại Miami, và Tuchel cũng cam kết sẽ tiếp tục hướng đến kỳ Euro 2028 - được tổ chức tại Anh, Wales, Scotland và Cộng hòa Ireland. “Trước hết, World Cup vẫn chưa kết thúc”, ông nói. “Vẫn còn một trận đấu nữa mà chúng tôi không mong chờ lắm, nhưng vẫn còn một trận đấu nữa. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục. Tôi có hợp đồng đến kỳ Euro trên sân nhà và tôi đang mong chờ điều đó ngay cả bây giờ, thật khó để nhìn xa đến vậy”.

LINH SƠN