Didier Deschamps: Hồi kết của một triều đại vinh quang

Trên đường biên sân AT&T Stadium đêm 14-7, Didier Deschamps đứng đó với vẻ mặt quen thuộc suốt 14 năm qua: cau có, kiệm lời, không để lộ cảm xúc. Nhưng lần này, phía sau vẻ lạnh lùng ấy là một sự thật khó nuốt trôi: đội tuyển Pháp vừa thua Tây Ban Nha 0-2, khép lại không chỉ một trận bán kết, mà cả một kỷ nguyên. Đó là trận đấu thứ 27 và cũng là cuối cùng của ông trên cương vị huấn luyện viên trưởng, trước khi ông chính thức chia tay "Les Bleus" sau trận tranh hạng ba tại Miami.

HLV Didier Deschamps. Ảnh: THX

Một nghịch lý mang tên tự do

Suốt 14 năm cầm quân, Deschamps bị chỉ trích vì quá thận trọng, quá đề cao sự kiểm soát, quá dè dặt khi tung ra dàn cầu thủ tấn công tài năng bậc nhất mà ông sở hữu. Ở kỳ World Cup cuối cùng của mình, ông đã nới lỏng chiếc thắt lưng chiến thuật ấy. Pháp chơi thứ bóng đá phóng khoáng, gợi nhớ đến thế hệ hào hoa đầu của “bộ tứ huyền ảo” giữa thập niên 1980. Nhưng chính khi đối đầu đội bóng đẳng cấp thực sự đầu tiên tại giải, sự phóng khoáng ấy trở thành điểm yếu chí mạng. Nghịch lý nằm ở chỗ: Pháp càng chơi hay, khoảng thời gian tám năm kể từ chức vô địch 2018 càng trở nên lãng phí hơn trong mắt người hâm mộ - bởi đó lẽ ra là thứ bóng đá họ đã có thể chơi từ lâu, nếu sự cứng nhắc của Deschamps không kìm hãm nó.

Vấn đề nằm ở hàng tiền vệ và hành lang trái - hai điểm nghi ngờ duy nhất của đội hình này, và trớ trêu thay, đó đúng là hai thế mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha. Quả phạt đền mở tỷ số đến từ pha phạm lỗi của Lucas Digne với Lamine Yamal, nhưng ở tầng sâu hơn, nó là hệ quả của việc tuyến giữa Pháp bị Tây Ban Nha khuất phục hoàn toàn.

Có những giai đoạn trong hiệp một, Aurélien Tchouaméni và Adrien Rabiot bị vây ráp đến ngộp thở. Câu hỏi đặt ra suốt nhiều tuần - liệu Deschamps có chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-3-3 để bổ sung một tiền vệ khi gặp đối thủ mạnh - cuối cùng không được trả lời bằng việc tăng quân số, mà bằng việc rút Rabiot ra sân sau một hiệp đấu chật vật. Ba trong số Michael Olise, Ousmane Dembélé và Bradley Barcola cùng có mặt cạnh Mbappé, nhưng khi hàng tiền vệ bị đè bẹp, cả ba gần như không chạm được bóng ở những vị trí nguy hiểm.

Di sản không phai màu, nhưng bài học thì còn đó

Nhìn vào con số, sự nghiệp của Deschamps khó có thể gọi là thất bại. Ông trở thành huấn luyện viên dẫn dắt nhiều trận World Cup nhất lịch sử với 26 trận, vượt qua kỷ lục của Helmut Schön - người từng đưa Tây Đức lên ngôi năm 1974. Ông vô địch World Cup 2018, vào chung kết 2022, giành Nations League 2021, và là một trong ba người - cùng Mário Zagallo và Franz Beckenbauer - từng vô địch World Cup cả với tư cách cầu thủ lẫn HLV. Nhưng cũng chính ông ba lần liên tiếp gục ngã trước Tây Ban Nha ở bán kết các giải đấu lớn: Euro 2024, Nations League, và giờ là World Cup 2026. Như tờ Guardian nhận định, đây là "quá trình đối đầu với lối chơi hệ thống" mà phần thắng luôn thuộc về đối thủ.

Sự thật là Deschamps đã xây dựng cả triều đại trên nguyên tắc trật tự trước, niềm tin sau, thành công sau cùng - và trong hơn một thập niên, không ai bác bỏ được triết lý ấy. Nhưng cách ông thua trận bán kết cuối cùng lại cho thấy giới hạn của việc thỏa hiệp giữa hai trường phái: vừa muốn phóng khoáng để chiều lòng dư luận, vừa chưa đủ dứt khoát để gia cố khu trung tuyến khi cần thiết. Đó là điểm nghẽn không nằm ở tài năng - Pháp chưa bao giờ thiếu tài năng - mà ở sự lưỡng lự giữa hai bản sắc.

Thất bại tại Dallas khiến Pháp phải chơi trận tranh hạng Ba – một cái kết không mấy huy hoàng cho một sự nghiệp lẫy lừng. Tuy nhiên, như chính Deschamps đã chia sẻ sau trận đấu: "Tôi không muốn vứt bỏ tất cả những gì chúng tôi đã làm được". Di sản ông để lại không chỉ là những chiếc cúp, mà là một hệ thống chiến thắng, một đội hình đầy tài năng mà người kế nhiệm – được dự đoán là Zinedine Zidane – sẽ được thừa hưởng.

Didier Deschamps rời đi với tư cách là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử thể thao Pháp. Một đêm đau đớn tại Dallas không thể xóa nhòa sự thật rằng ông đã dành 14 năm để đảm bảo rằng Pháp luôn hiện diện ở những sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Ông kết thúc hành trình bằng một nốt nhạc hào hoa nhưng đầy cay đắng, để lại một bài học cuối cùng về ranh giới mong manh giữa sự tự do sáng tạo và kỷ luật thực dụng.

Tạm biệt Didier – người đã dạy thế giới rằng chiến thắng đôi khi quan trọng hơn sự trình diễn.

HỒ VIỆT