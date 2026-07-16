Lionel Scaloni chỉ ra điểm yếu của Anh mà Argentina đã khai thác

HLV trưởng đội tuyển Argentina, Lionel Scaloni cho biết đội của ông đã “ngửi thấy mùi máu và đã tấn công”, tin rằng tuyển Anh đã tự đánh bại chính mình bởi sự thiếu tự tin trong trận thua trước Albiceleste ở bán kết World Cup 2026.

Tuyển Anh không thể ngăn cản Lionel Messi kiến tạo cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez lập công. Ảnh: THX

Nhà đương kim vô địch của Scaloni đứng trước nguy cơ bị loại khi bị dẫn 0-1 ngay đầu hiệp 2 bởi bàn thắng mở tỷ số của Anthony Gordon, nhưng đã có màn lội ngược dòng ấn tượng nhờ 2 đường kiến tạo của Lionel Messi cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez lập công. Trong khi những sự thay người mang tính phòng ngự của HLV Thomas Tuchel và phản ứng tiêu cực nói chung sau bàn thắng mở tỷ số của Anh bị chỉ trích, thì Scaloni lại được ca ngợi. Martinez, người hùng của trận đấu sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, cùng với các cầu thủ dự bị khác là Rodrigo De Paul và Gonzalo Montiel đã giúp kiềm chế Anh trong những phút cuối trận.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Scaloni hân hoan tiết lộ ông đã phát hiện ra điểm yếu về mặt tinh thần của đội tuyển Anh, điều đã giúp Albiceleste thực hiện màn lội ngược dòng ngoạn mục - lần thứ 2 của họ tại giải đấu này - và thậm chí thừa nhận đội của ông lẽ ra phải ghi nhiều bàn hơn sau khi kết thúc trận đấu với sức ép rất lớn. “Chúng tôi chịu một chút áp lực, nhưng đối thủ lại nghi ngờ chính mình”, Scaloni tuyên bố. “Chúng tôi ngửi thấy mùi cơ hội và đã tấn công. Tất cả chúng tôi đều cảm nhận được điều đó. Có một khoảng trống bên trong vòng cấm của Anh. Sau khi Anh ghi bàn, chúng tôi đã thể hiện rất nhiều về bóng đá của mình. Nó không chỉ là chiến thuật và chơi thứ bóng đá đẹp mắt”.

Nhà đương kim vô địch sẽ trở lại trận chung kết World Cup, nơi họ sẽ đối đầu với đội tuyển Tây Ban Nha hùng mạnh của Luis de la Fuente - đội đã gây sốc khi đánh bại một đội tuyển Pháp mạnh mẽ trong trận bán kết của chính họ vào thứ Ba. Trận cầu đỉnh cao tại East Rutherford, New Jersey sẽ là trận chung kết World Cup đầu tiên giữa nhà đương kim vô địch châu Âu và Nam Mỹ, và là lần đầu tiên 2 đội bóng hàng đầu bảng xếp hạng FIFA tranh tài trong trận chung kết kể từ khi bảng xếp hạng được giới thiệu vào năm 1992. Đây sẽ là trận chung kết World Cup thứ 7 của Argentina khi họ tìm kiếm danh hiệu thứ 4, và cũng để sánh ngang với Italy (1934, 1938) và Brazil (1958, 1962) trở thành quốc gia thứ 3 trong lịch sử giành chức vô địch liên tiếp.

HLV Scaloni hứa rằng đội bóng của ông sẽ cống hiến hết mình trên sân để giành chức vô địch, đồng thời kêu gọi người hâm mộ ở quê nhà hãy tận hưởng khoảnh khắc này. “Người dân Argentina nên ăn mừng khi được vào chung kết. Thật khó để diễn tả bằng lời nhóm cầu thủ này. Họ quá đặc biệt. Tôi đang xúc động. Họ chiến đấu vì mọi thứ. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trong trận chung kết. Nhưng đội bóng này còn cần làm gì nữa? Không còn gì để nói thêm nữa. Tôi vô cùng biết ơn nhóm cầu thủ này. Những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị rất quan trọng. Được về nhà với cảm giác rằng họ đã cống hiến hết mình, đó chính là ý nghĩa của bóng đá”.

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