HLV Lionel Scaloni: “Argentina không chơi tệ như mọi người chỉ trích”

Trước trận bán kết World Cup 2026 gặp đội tuyển Anh, HLV trưởng đội tuyển Argentina, Lionel Scaloni đã phản bác những lời chỉ trích về phong độ của nhà đương kim vô địch cho đến lúc này của giải đấu.

Đội tuyển Argentina chật vật vượt qua 10 cầu thủ Thụy Sĩ ở tứ kết.

Cùng với tuyển Pháp, Argentina là đội còn lại toàn thắng ở vòng bảng, nhưng được đánh giá phần nhiều nhờ sự xuất sắc của Lionel Messi trước các đối thủ không được đánh giá cao như Algeria, Áo và Jordan. Luận điểm đó càng được củng cố khi họ 2 lần họ bị gỡ hòa trước khi đánh bại Cape Verde 3-2 trong hiệp phụ (vòng 32). Sau đó, họ cần một màn lội ngược dòng muộn màng để đánh bại Ai Cập 3-2 từ thế bị dẫn 0-2 ở vòng 16 đội, trước khi cần thêm nửa giờ của hiệp phụ căng thẳng để đánh bại Thụy Sĩ vốn chỉ còn 10 người với tỷ số 3-1 ở tứ kết.

Nhưng HLV Scaloni hôm thứ Ba đáp lại những ý kiến ​​cho rằng đội bóng của ông không đạt phong độ tốt nhất: “Đội không chơi tệ như mọi người nói. Chúng tôi chắc chắn đã làm điều gì đó đúng đắn mới đến được giai đoạn này. Tôi biết ơn các cầu thủ. Họ đã dẫn dắt chúng tôi đến 3 chức vô địch và giờ là một trận bán kết nữa. Chúng tôi chỉ còn một bước nữa thôi, và chúng tôi sẽ cống hiến hết mình để đạt được điều đó”.

Trận bán kết với tuyển Anh đánh dấu lần thứ 3 trong 4 kỳ giải gần nhất Argentina lọt vào vòng này sau các lần góp mặt năm 2014 và khi họ vô địch năm 2022 tại Qatar. Argentina cũng đã vô địch Nam Mỹ (Copa America) 2 năm gần nhất là 2021 và 2024. “Một tháng rưỡi trước, tôi đã chấp nhận việc vào đến bán kết là một thành công, vì vậy tôi không quan tâm chúng tôi đã đến đây bằng cách nào”, Scaloni, người đã dẫn dắt đội tuyển Argentina đến vinh quang năm 2022, nhấn mạnh thêm. “Tôi không có gì phàn nàn. Chúng tôi đang ở bán kết World Cup. Hiện tại, tôi vô cùng hào hứng, tất cả chúng tôi đều vui mừng. Chúng tôi nhìn vào tình trạng hiện tại và sẵn sàng cho trận đấu”.

Scaloni thừa nhận rằng đội của ông sẽ gặp khó khăn trong việc ngăn chặn các ngôi sao của đội tuyển Anh, Jude Bellingham và Harry Kane - những người đã ghi 12 trong số 13 bàn thắng của đội tuyển Anh tại giải đấu này: “Họ là 2 cầu thủ tuyệt vời, thuộc hàng giỏi nhất thế giới. HLV nào cũng muốn có họ trong đội hình. Chúng tôi luôn xem xét những gì mình có thể cải thiện và cách tốt nhất để vô hiệu hóa những cầu thủ xuất sắc này”.

Đội thắng trong trận bán kết giữa Argentina và Anh sẽ đối đầu với Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 19-7 tại East Rutherford, New Jersey (Mỹ).

VIỆT TÙNG