Lễ bế mạc World Cup 2026 vừa trở nên hoành tráng hơn bao giờ hết. FIFA thông báo trong một thông cáo báo chí hôm thứ Ba đã bổ sung diễn viên nổi tiếng Tom Cruise vào danh sách nghệ sĩ tham gia lễ bế mạc vào Chủ nhật, trước trận chung kết World Cup 2026.

Tom Cruise sẽ tham gia lễ bế mạc World Cup 2026 cùng dàn sao đình đám

Tom Cruise, ngôi sao của “Top Gun” sẽ có một màn xuất hiện đặc biệt, cùng với danh sách các nghệ sĩ nổi tiếng khác. Cũng góp mặt trên sân khấu World Cup trong lễ bế mạc là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Italy, Laura Pausini; nữ ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ, Nicole Scherzinger; nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh, Robbie Williams và nhà sáng tạo nội dung YouTube IShowSpeed. Nữ diễn viên từng đoạt giải EGOT, Jennifer Hudson cũng sẽ góp phần mở màn trận chung kết World Cup 2026 với màn trình diễn đặc biệt bài quốc ca Mỹ.

“Tiếp nối tinh thần của lễ khai mạc, nơi chào đón thế giới đến với sân khấu lớn nhất tại Canada, Mexico và Mỹ, lễ bế mạc sẽ khép lại hành trình của FIFA World Cup 2026 thông qua âm nhạc, văn hóa và bóng đá, trước khi chúng ta khai mạc trận đấu được mong chờ nhất để tìm ra nhà vô địch của giải đấu mang tính đột phá này”, Heimo Schirgi, Giám đốc điều hành của FIFA World Cup 2026, cho biết trong một tuyên bố được chia sẻ trong thông cáo báo chí.

Lễ bế mạc sẽ được tổ chức tại sân vận động New York New Jersey (được biết đến bên ngoài giải đấu với tên gọi sân vận động MetLife) ở East Rutherford, New Jersey, khép lại kỳ World Cup nam đầu tiên có số lượng đội tham gia mở rộng lên 48 đội và được đồng tổ chức bởi Mỹ, Canada và Mexico. Lễ bế mạc sẽ bắt đầu 90 phút trước giờ khai cuộc trận chung kết, dự kiến lúc 2 giờ ngày 20-7 theo giờ Việt Nam.

Đầu tháng này, FIFA đã công bố Justin Bieber là một trong những nghệ sĩ chính biểu diễn trong chương trình giải lao giữa hiệp trận chung kết FIFA World Cup 2026 cùng với Madonna, BTS và Shakira. Chương trình giải lao giữa hiệp cũng sẽ bao gồm các màn trình diễn của ca sĩ Burna Boy, nhạc trưởng Gustavo Dudamel và dàn hợp xướng PS22, một dàn hợp xướng nổi tiếng gồm các em học sinh lớp 4 và 5 đến từ một trường tiểu học công lập ở Staten Island, New York. Coldplay cũng sẽ biểu diễn. Chris Martin của Coldplay sẽ phụ trách chương trình giải lao giữa hiệp cuối cùng và chương trình sẽ do Global Citizen sản xuất.

Trước đó giải đấu khởi tranh vào ngày 11-6 tại Mexico City và bao gồm một lễ khai mạc với các màn trình diễn của Shakira, Burna Boy, Maná, J Balvin, Belinda và Tyla. Các lễ khai mạc hoành tráng riêng biệt cũng được tổ chức trong tuần đó tại Toronto (Canada) và Los Angeles (Mỹ) trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

LINH SƠN