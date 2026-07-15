Anh - Argentina (VTV3, VTV6 trực tiếp 2 giờ ngày 16-7): Tái hiện mối duyên nợ

Ngày 16-7, sân Atlanta Stadium sẽ khép lại vai trò của mình tại World Cup 2026 bằng chính trận đấu mà bóng đá thế giới chờ đợi nhất: Anh gặp Argentina, tái hiện mối duyên nợ thực sự. Đây là lần thứ sáu Argentina và Anh gặp nhau tại kỳ World Cup.

Màn so tài nhiều duyên nợ giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina. Ảnh: OPTA Analyst

Argentina đến với trận đấu này bằng một chiến dịch đầy “chịu đựng”. Họ đã phải vắt kiệt sức qua 120 phút trước Thụy Sĩ và Cape Verde, sống sót nhờ những khoảnh khắc lóe sáng muộn màng của các ngôi sao. Dù sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 17 bàn thắng, đội quân của HLV Lionel Scaloni đang lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi của một đội hình đứng tuổi. Thống kê đáng báo động cho thấy, Argentina đứng cuối cùng (48/48 đội) về tốc độ di chuyển trung bình tại giải đấu này. Messi là người di chuyển ít nhất trên sân, buộc các đồng đội phải làm việc gấp đôi để bù đắp.

Còn tuyển Anh là “chú sư tử” mang đầy vết sẹo, chỉ sống sót nhờ bản năng sinh tồn của một mãnh thú ở các thời khắc sinh tử. HLV Thomas Tuchel thậm chí còn tạo ra một drama mâu thuẫn nội bộ khi chê màn trình diễn trước Na Uy là “đầy sai sót kỹ thuật”. Chưa bàn đến lỗi của ông Tuchel hay cầu thủ, nhưng Anh là đội bóng duy nhất ở bán kết không cho thấy dấu ấn chiến thuật rõ ràng nào.

Đó chính là điểm nghẽn thực sự của cả hai đội. Với Argentina, sự phụ thuộc vào khoảnh khắc cá nhân của Messi đang che giấu một cấu trúc phòng ngự và vận hành lối chơi chưa ổn định. Tuyển Anh cũng không khá hơn: sơ đồ tấn công gần như trông cậy hoàn toàn vào Kane và Bellingham, trong khi hàng thủ vẫn để lộ những khoảng trống đáng lo ngại. Nếu nói Argentina là “đội bóng 1 người”, thì có lẽ Anh là “đội bóng 2 người”. Vì vậy, cuộc đối đầu Anh - Argentina là giữa hai hệ thống cùng mang khiếm khuyết, nên ai kiểm soát được sai số của chính mình sẽ là người bước tiếp. Siêu máy tính của Opta cũng phản ánh đúng thế cân bằng mong manh ấy, khi chỉ nghiêng nhẹ về phía Anh với khoảng 39% khả năng thắng trong 90 phút, so với 32% của Argentina và 29% cho một trận hòa cần đến hiệp phụ.

Lịch sử của trận đấu này chưa bao giờ chỉ là chuyện thắng - thua. Nó là câu chuyện về hai đội bóng dù đã đi qua bao thế hệ huấn luyện viên và chiến thuật hiện đại, nhưng vẫn có thể bị định đoạt bởi một cá nhân xuất chúng, giống như cách Maradona từng làm ở Mexico 1986. Nhưng ở tuổi 39, Messi không thể mãi là lời giải cho mọi bài toán của Argentina, cũng như Kane và Bellingham không thể mãi gánh cả một đội bóng lên vai.

Trọng tài người Mỹ Ismail Elfath sẽ điều khiển trận bán kết Anh - Argentina tại sân vận động Mercedes-Benz. Elfath (44 tuổi) đã điều khiển 3 trận đấu, từng rút ra 6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ (dành cho Agustin Canobbio của Uruguay). Elfath được hỗ trợ bởi các đồng hương Corey Parker và Kyle Atkins, trở thành trọng tài thứ 2 của khu vực CONCACAF được giao điều khiển trận bán kết, sau khi trọng tài người El Salvador Ivan Barton được công bố điều khiển trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha. SƠN NGUYỄN

CHU NGỌC