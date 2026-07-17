Tổng thống Argentina không dự khán chung kết World Cup 2026

Tổng thống Argentina Javier Milei cho biết ông sẽ không tham dự trận chung kết World Cup 2026 tại Mỹ, mà sẽ tiếp tục theo dõi trận đấu giữa đội tuyển quốc gia của ông và Tây Ban Nha từ quê nhà.

Lionel Messi và tuyển Argentina sẵn sàng săn tìm danh hiệu World Cup thứ 4. Ảnh: THX

Milei nói với đài phát thanh El Observador rằng “trong bất kỳ hoàn cảnh nào” ông cũng sẽ không phá vỡ thói quen được cho là mang lại may mắn của mình là xem các trận đấu World Cup từ Dinh Tổng thống, nơi ông đã xem 7 trận đấu trước đó của nhà đương kim vô địch và tất cả đều là chiến thắng. Tổng thống Milei cũng chia sẻ một thói quen may mắn khác mà ông luôn giữ trong suốt kỳ World Cup này, là mặc một chiếc áo khoác dày của công ty dầu khí YPF trong mỗi trận đấu.

Từ lâu, các Tổng thống Argentina rất thận trọng khi tham dự các trận đấu quan trọng tại World Cup để tránh mang lại vận rủi cho đội tuyển của họ. Quan niệm mê tín này bắt nguồn từ giải đấu năm 1990, khi đó Tổng thống Carlos Menem đến thăm đội tuyển Argentina ngay trước khi họ phải chịu thất bại bất ngờ trước Cameroon trong trận mở màn. Ông Menem bị gán cho biệt danh “mufa”, tức là người mang lại vận rủi. Kể từ đó, không có Tổng thống đương nhiệm nào của Argentina được biết là đã tham dự một trận đấu của đội tuyển quốc gia tại World Cup.

Trái ngược điều đó, Vua Felipe VI của Tây Ban Nha dự kiến ​​sẽ tham dự trận đấu vào Chủ nhật tại New Jersey. Trong khi, một sự hiện diện quan trọng là Tổng thống Mỹ, Donald Trump. Thư ký báo chí Nhà Trắng, Karoline Leavitt trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm xác nhận về lần xuất hiện đầu tiên của Tổng thống Trump tại giải đấu này: “Sự hiện diện của ông ấy sẽ khép lại kỳ World Cup được theo dõi nhiều nhất, an toàn nhất và thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đây là một kết thúc xứng đáng cho một giải đấu đã thể hiện khả năng của Mỹ trong việc đăng cai thế giới trên sân khấu lớn nhất”.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã thông báo vào tháng 6 rằng Tổng thống Trump sẽ tham dự trận chung kết ở New Jersey và đồng trao cúp cho đội chiến thắng, nhưng điều này chưa được Nhà Trắng xác nhận.

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