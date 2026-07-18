Đội vô địch World Cup 2026 sẽ nhận được nhẫn vàng phiên bản giới hạn

Đội vô địch World Cup 2026 sẽ nhận được nhẫn vàng

Những người chiến thắng World Cup 2026 sẽ nhận được những chiếc nhẫn vô địch được thiết kế riêng, mang một trong những truyền thống thể thao nổi tiếng nhất của Mỹ đến với bóng đá thế giới. Mỗi chiếc nhẫn sẽ là một phần của phiên bản giới hạn nghiêm ngặt gồm 2026 chiếc được đánh số riêng.

“Lần đầu tiên trong lịch sử các giải đấu của FIFA, đội vô địch sẽ nhận được những chiếc nhẫn vô địch được thiết kế riêng, mang một trong những truyền thống thể thao nổi tiếng nhất của Mỹ đến với bóng đá thế giới. Mỗi chiếc nhẫn sẽ là một phần của phiên bản giới hạn nghiêm ngặt gồm 2026 chiếc được đánh số riêng, đây là sự tri ân trực tiếp đối với chính giải đấu. Trong số đó, 30 chiếc sẽ được trao cho đội vô địch, và 1996 chiếc sẽ được bán cho người hâm mộ trên toàn thế giới như một sản phẩm được cấp phép chính thức, cho phép người hâm mộ sở hữu một phần độc đáo của lịch sử World Cup”, FIFA tuyên bố.

Một mặt của chiếc nhẫn có hình chiếc cúp vô địch World Cup, trong khi mặt còn lại sẽ được cá nhân hóa để phản ánh danh tính của đội vô địch. Mỗi chiếc nhẫn sẽ được đánh số riêng, được thiết kế riêng và được giao kèm theo giấy chứng nhận xác thực. “Ngay sau trận chung kết, đội trưởng và huấn luyện viên trưởng của đội vô địch sẽ nhận được những chiếc nhẫn tạm thời để kỷ niệm sự kiện. Mỗi trong số 30 chiếc nhẫn dành cho đội vô địch sẽ được cá nhân hóa trước khi được trao chính thức sau đó”, FIFA cho biết thêm.

Trận cầu đỉnh cao tại East Rutherford, New Jersey sẽ là trận chung kết World Cup đầu tiên giữa nhà đương kim vô địch châu Âu và Nam Mỹ, và là lần đầu tiên 2 đội bóng hàng đầu bảng xếp hạng FIFA tranh tài trong trận chung kết kể từ khi bảng xếp hạng được giới thiệu vào năm 1992. Tây Ban Nha đang chia sẻ kỷ lục của Italy về số trận bất bại liên tiếp nhiều nhất, với 37 trận, sẽ chơi trận chung kết World Cup lần thứ 2 trong lịch sử - sau lần đầu và đăng quang năm 2010. Trong khi đây sẽ là trận chung kết World Cup thứ 7 của Argentina khi họ tìm kiếm danh hiệu thứ 4, và cũng để sánh ngang với Italy (1934, 1938) và Brazil (1958, 1962) trở thành quốc gia thứ 3 trong lịch sử giành chức vô địch liên tiếp.

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