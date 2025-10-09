Nhiều hoạt động hấp dẫn tại tuần lễ "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Tối 9-10 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM), chương trình Tuần lễ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã chính thức khai mạc.

Khu vực môn Teqball tại đường Lê Lợi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện của các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM...

Tuần lễ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” diễn ra từ ngày 9 đến 12-10 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn). Chương trình được tổ chức nhằm hòa chung không khí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” năm 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự sự kiện khai mạc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức chương trình vận động 300 triệu đồng để trao cho Quỹ bảo trợ tài năng thể thao TPHCM, 500 triệu đồng trao đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại bởi bão lũ.

300 triệu đồng được trao cho Quỹ bảo trợ tài năng thể thao TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dịp này, hàng loạt hoạt động đã được tổ chức như: trình diễn thể thao, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu với các vận động viên chuyên nghiệp, thi đấu giao hữu... hướng đến mục đích để người dân được tham gia, trải nghiệm trực tiếp, qua đó lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao trong cộng đồng.

Anh Nguyễn Thanh Bình (ngụ tại phường Bàn Cờ) cho biết: "Thông qua các phương tiện truyền thông, tôi biết đến chương trình và đã cùng với các thành viên trong gia đình đến tham gia trải nghiệm. Theo tôi, tuần lễ thể thao được TPHCM tổ chức rất hữu ích, giúp người dân biết đến và trải nghiệm nhiều môn thể thao, khơi gợi thêm niềm đam mê".

Tại khu vực sự kiện ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và tuyến đường Lê Lợi, ban tổ chức đã tạo dựng các không gian trải nghiệm ở nhiều môn thể thao: võ cổ truyền, Vovinam, bóng chuyền, xe đạp, bắn súng, teqball, cờ vua, bóng đá... Bên cạnh đó, các chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc đặc sắc, kết hợp với hoạt động giao lưu âm nhạc dân tộc cũng được tổ chức dành cho công chúng trong và ngoài nước.

Ngoài ra, sự kiện còn có khu vực trưng bày với hình ảnh tái hiện của thể thao Việt Nam nói chung, thể thao TPHCM nói riêng tại SEA Games, Asiad và Olympic, trở thành không gian “check-in” độc đáo, hấp dẫn người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao rộng rãi.

Một số hình ảnh tại sự kiện (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH