Nhân viên an ninh xô xát với cầu thủ PSG sau thất bại Marseille

Các cầu thủ Marseille ngăn cản xô xát giữa nhân viên an ninh sân Velodrome và Lucas Beraldo phía PSG. Ảnh: RMC Sport

Chiến thắng 1-0 của Olympique Marseille trước Paris Saint-Germain tại Siêu kinh điển nước Pháp đã mang lại phấn khích cho toàn bộ khán giả tại sân vận động Vélodrome sau quãng thời gian dài quen với thất bại trước đội bóng đại kình địch. Nhưng kết thúc 90 phút đã chứng kiến ​một sự cố xảy ra bên ngoài sân cỏ, khi một nhân viên an ninh của sân vận động xảy ra xô xát với các cầu thủ đội khách trên sân, thông tin theo Le Parisien và L'Équipe .

Một nhân viên an ninh đã tỏ ra hung hãn trước khi có động thái cố gắng tát hậu vệ Lucas Beraldo bên phía PSG trước khi bị tiền vệ Marseille Matt O'Riley đẩy ra. Marquinhos, Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia và Nuno Mendes cũng bị cuốn vào cuộc ẩu đả để bảo vệ đồng đội và công kích thái độ từ người nhân viên an ninh kể trên. Nguyên nhân của cuộc ẩu đả cho đến nay vẫn chưa rõ ràng.

Tình hình nhanh chóng hạ nhiệt sau khi các cầu thủ Marseille can thiệp để cho phép họ tiếp tục màn ăn mừng với những người ủng hộ bên trên khán đài. Phía PSG vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc, trong khi Giám đốc thể thao của Marseille, cựu danh thủ Mehdi Benatia tìm cách giảm căng thẳng sự việc sau trận đấu. Ông nói với các phóng viên trong khu vực báo chí rằng: "Tôi đang ở trên khán đài, tôi chỉ nghe nói có một số căng thẳng, một số tranh chấp nhỏ đến từ hiểu lầm. Tôi hy vọng nó sẽ không quá nghiêm trọng."

Trước sự cố này, trận Le Classique chứa đựng nhiều tình tiết căng thẳng, va chạm giữa cầu thủ đôi bên như một đặc sản không thể thiếu giữa hai kỳ phùng địch thủ. Đỉnh điểm là việc HLV trưởng Marseille Roberto De Zerbi đã bị đuổi khỏi sân trong những phút cuối sau khi phản đối trên mức cần thiết một quyết định của trọng tài trong thời gian bù giờ. Để rồi khi hồi còi mãn cuộc vang lên, ông ăn mừng cuồng nhiệt cùng các học trò và khán giả Les Phoceens. Sau đó vẫn với nguồn năng lượng rực cháy, nhà cầm quân người Italia phát biểu trong cuộc họp báo: "Tôi đến Marseille để đánh bại PSG - họ đại diện cho sức mạnh tuyệt đối, và tôi không chấp nhận cán cân bất bình đẳng đó trong cuộc sống!"

QUANG ANH