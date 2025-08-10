Nhà vô địch PSV Eindhoven biểu dương sức mạnh

Giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie) là một trong những giải đấu hàng đầu đã chính thức khai màn mùa giải mới của châu Âu, chứng kiến màn thị uy của đương kim vô địch PSV Eindhoven với chiến thắng 6-1 trên sân nhà trước Sparta Rotterdam vào thứ Bảy.

Sergino Dest tỏa sáng giúp PSV Eindhoven thắng 6-1 trên sân nhà trước Sparta Rotterdam.

Sergino Dest, một hậu vệ cánh người Mỹ, tiếp tục là cái tên nổi bật nhất của nhà vô địch Hà Lan. Sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Go Ahead Eagles để giúp PSV giành Siêu cúp Hà Lan (Johan Cruyff Shield) vào tuần trước, Dest đã ghi bàn thắng ngoạn mục vào lưới Sparta trong thời gian bù giờ hiệp một, nâng tỷ số lên 3-0 cho PSV. Trước đó tân binh Ruben van Bommel, con trai của cựu cầu thủ và HLV PSV, Mark van Bommel là người mở tỷ số ngay trong trận ra mắt của mình, trước khi cựu tuyển thủ Croatia, Ivan Perisic ghi bàn thắng thứ 2.

PSV không hề giảm tốc độ trong hiệp 2, với các bàn thắng của Joey Veerman, Guus Til và Yarek Gasiorowski đảm bảo chiến thắng vang dội 6-1, bất chấp bàn thắng an ủi của đội khách. “Ghi được 6 bàn thắng tất nhiên là điều vô cùng tuyệt vời và tôi rất hài lòng với điều đó”, HLV trưởng Peter Bosz của PSV hài lòng về màn khởi đầu cho tham vong thắng chức vô địch Hà Lan thứ 3 liên tiếp. “Các pha tấn công tốt, chúng tôi chơi tấn công nhiều, thể hiện những pha phối hợp tuyệt vời khi kiểm soát bóng và từ những đường bóng dài, chúng tôi cũng tạo ra rất nhiều cơ hội vào cuối trận”.

PSV hài lòng về màn khởi đầu cho tham vong thắng chức vô địch Hà Lan thứ 3 liên tiếp.

Đây là khởi đầu hoàn hảo cho chiến dịch của Dest sau khi anh phải ngồi ngoài phần lớn mùa giải trước vì chấn thương đứt dây chằng chéo trước, phải nghỉ thi đấu 11 tháng. Mặc dù đã trở lại vào cuối mùa giải trước, cầu thủ 24 tuổi này đã bỏ lỡ Cúp Vàng CONCACAF mùa hè này cùng đội tuyển quốc gia Mỹ. Dest đã có 33 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng đã không thi đấu cho đội tuyển Mỹ kể từ tháng 3-2024. Nếu đủ thể lực, hậu vệ phải này hứa hẹn sẽ là một nhân tố chủ chốt của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026 trên sân nhà.

Nhưng trận ra quân của PSV không có chỗ cho một tuyển thủ Mỹ khác, Ricardo Pepi. HLV Bosz đã phát biểu trước trận đấu rằng ông không muốn mạo hiểm với thể lực của tiền đạo này, mặc dù dự kiến anh sẽ trở lại vào tuần tới.

