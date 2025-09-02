Nguyễn Văn Long hoàn thành hành trình xuyên Việt chào mừng Quốc khánh

Sáng ngày 2-9, Nguyễn Văn Long - người được mệnh danh là “dị nhân” marathon, đã hoàn thành hành trình chạy bộ xuyên Việt từ TPHCM đến Hà Nội với khoảng 1.636km, cán đích ở quảng trường Ba Đình.

Nguyễn Văn Long chính thức hoàn thành hành trình chạy bộ xuyên Việt lần 3 vào ngày 2-9

Nguyễn Văn Long thực hiện hành trình chạy xuyên Việt lần thứ 3 trong đời từ ngày 14-8, xuất phát ở Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM. Lần này anh tự mang hành trang trên vai và không có nhóm hỗ trợ theo cùng. Đặt mục tiêu hoàn thành 1.636 km trong 20 ngày, anh xây dựng lịch trình chi tiết cho từng ngày, từ giờ xuất phát, nghỉ ngơi, đến các bữa ăn.

Thời tiết mưa nắng thất thường nhiều lần làm ảnh hưởng tiến độ, nhưng anh luôn bù lại ở những ngày sau để giữ đúng kế hoạch. Đến sáng nay 2-9, anh đã đặt chân đến Quảng trường Ba Đình, về đích đúng như dự định.

Đến mỗi địa phương, Nguyễn Văn Long nhận được sự đồng hành và cổ vũ bởi các runner khác

Chia sẻ về hành trình của mình khi cán đích sáng 2-9, Nguyễn Văn Long bày tỏ: "Tôi vô cùng hạnh phúc khi trong đời đã có 2 lần chạy bộ xuyên Việt về đích vào dịp đại lễ của dân tộc. Đúng ngày 30-4 về đích ở Dinh Độc Lập (TPHCM) năm 2024 và giờ là ở quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đúng ngày 2-9. Tôi đã trải qua 1.636km trong những ngày chạy liên tục, vượt qua cơn bão, bao nhiêu dốc đèo... và cuối cùng đã có mặt tại quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày trọng đại của dân tộc. Thật tự hào!".

Trước đó năm 2022, Nguyễn Văn Long là người Việt Nam đầu tiên được ghi nhận chạy xuyên Việt từ Trà Cổ (tỉnh Quảng Ninh) đến đất mũi Cà Mau với quãng đường 2.656 km trong 34 ngày liên tục, trung bình mỗi ngày gần 80km. Đến năm 2024, anh hoàn toàn hành trình xuyên Việt từ Hà Nội đến TPHCM với hơn 1.800km. Qua đây, nam vận động viên muốn truyền cảm hứng chạy bộ, phát triển phong trào, lan tỏa thông điệp chạy bộ sống vui sống khỏe và gắn kết đến cộng đồng.

NGUYỄN ANH