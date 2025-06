Nguyễn Trần Duy Nhất và các ngôi sao thể thao Việt hào hứng với trải nghiệm vật lý trị liệu

Nói không với thuốc

Hơn 3 giờ đồng hồ tham quan cơ sở vật chất, được đội ngũ chuyên gia của phòng khám kiểm tra hệ cơ xương khớp, được trải nghiệm điều trị và tập vật lý trị liệu, các vận động viên cho biết cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt và khá tích cực.

“Thật thú vị khi chuyên gia Ben Duong trực tiếp kiểm tra cơ thể của tôi và chỉ ra đâu là điểm mạnh, điểm yếu. Lâu nay, tôi tập luyện nhưng chỉ tập trung vào các bài tập chuyên môn, đặc biệt là vào những thế mạnh của mình như đòn đá chân phải. Từ đó, chuyên gia Ben Duong chỉ cho tôi những bài tập để giúp cân bằng được hai bên cơ thể, ra đòn mạnh và chính xác hơn. Đặc biệt, thông qua các bài tập của chuyên gia người Australia, giúp tôi khởi động tận vào phần xương khớp để chuẩn bị cho trận đấu tốt hơn, thay vì chỉ khởi động phần bên ngoài để làm nóng cơ thể như trước đây”, võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất bày tỏ.

Phòng khám và Trị liệu Evolve (Tầng 15 – Tòa nhà The Heritage, số 198 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TPHCM) ra đời từ liên doanh y tế cao cấp giữa nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu Việt Nam là Công ty cổ phần Hiệu suất Việt Úc và Active Performance Ventures - Phòng khám vật lý trị liệu chuẩn Australia với hơn 16 năm kinh nghiệm chuyên môn tại Sydney (Australia). Evolve nhắm đến nguyên nhân gốc rễ của rối loạn chức năng cơ xương khớp thông qua các kỹ thuật liệu pháp thủ công tiên tiến từ Australia để điều trị tất cả các bệnh lý cơ xương khớp, từ chấn thương cấp tính đến đau mãn tính, đồng thời cung cấp giải pháp dinh dưỡng thể thao dựa trên bằng chứng khoa học.

Chuyên gia Ben Duong trị liệu cánh tay cho võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sự khác biệt của Evolve chính là không phải dùng thuốc mà điều trị bằng vật lý trị liệu và luyện tập với các bài tập nâng cao sức mạnh cùng độ dẻo dai của hệ xương cơ khớp. Sau khi chẩn đoán người bệnh sẽ được điều trị trực tiếp tại phòng khám và hướng dẫn việc tự luyện tập và chữa tại nhà với những dụng cụ đơn giản và chi phí thấp. Tiến trình chữa trị sẽ mang đến sự phục hồi bền vững, giúp cơ thể hoạt động, sinh hoạt, làm việc, vận động và thi đấu với cường độ cao.

Việc đảm nhận khám và điều trị là đội ngũ các chuyên gia giỏi về vật lý trị liệu, với sự tư vấn của ông Ben Duong - chuyên gia sức khỏe, sáng lập Active Performance Clinic, Giám đốc Kỹ thuật Phòng Khám Evolve. Hơn 16 năm hoạt động trong lĩnh vực, Thạc sĩ Khoa học về Osteopathy, với chuyên môn về Trị liệu cơ Phục hồi chuyên sâu, ông Ben Duong trở thành chuyên gia hàng đầu tại Ausrtralia cung cấp giải pháp cải thiện khả năng vận động, sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Cộng sự với ông Ben Duong là các chuyên gia trong và ngoài nước được đào tạo bài bản, hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực vật lý trị liệu, hồi phục chức năng và chăm sóc sức khỏe…

Chuyên gia Erik Dương (phải) giới thiệu các giải pháp vật lý trị liệu cho võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải quyết gốc rễ vấn đề cơ xương khớp

Ông Dương Công Thuyên, chủ Phòng khám và Trị liệu Evolve, cho biết: “Cách nay hơn hai năm, tôi có dịp qua Sydney, được các bạn trong cộng đồng tại đây giới thiệu đến phòng khám và trị liệu của ông Ben Duong ở trung tâm Sydney để chữa trị về cơ xương khớp. Lúc đó, cơ xương khớp của tôi khá yếu, hay bị đau, đi bộ không được lâu chứ chưa nói đến việc chạy bộ. Nhưng sau khoảng 6 tháng theo phương pháp chữa trị của ông Ben Duong thì xử lý gần như được hết các vấn đề về cơ xương khớp, hóa giải các cơn đau nhức, giải quyết được vấn đề Elbow ở khuỷu tay. Tôi đã kiên trì tập luyện nên đến nay có được cơ thể hoàn hảo. Thậm chí, hồi tháng 12-2024 tôi đã tham gia giải chạy half marathon Hà Tĩnh và đạt thành tích 1 giờ 39 phút 10 giây, lọt vào danh sách bảng vàng dành cho hàng ngàn người có thành tích chạy 21km dưới 1 giờ 45 phút. Đó là kết quả thực sự ấn tượng đối với người ở tuổi 57 như tôi và đang gặp rắc rối về cơ xương khớp tưởng chừng như không thể chữa trị”.

Ông Dương Công Thuyên, chủ phòng Khám và Điều trị Evolve. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tham gia buổi trải nghiệm, nhà cựu vô địch World Cup và SEA Games Lê Thanh Tùng (Thể dục dụng cụ) cũng thừa nhận: “Tôi thấy đây là cac giải pháp rất hiệu quả, rất giá trị đối với các vận động viên, những người đang rất cần phương pháp điều trị chấn thương và phục hồi cơ bắp. Thật ra, lâu nay vẫn có các cơ sở vật lý trị liệu và phục hồi cơ bắp nhưng không đáng kể. Phòng khám Evolve có dụng cụ hiện đại, có máy móc phù hợp cho các vận động viên, giường trị liệu bằng tia hồng ngoại, có thể chiếu cả người. Qua thử nghiệm và được giới thiệu là tia hồng ngoại công suất cao, phủ kín, nên có tầng suất xuyên thấu lớp da, kích hoạt được tế bào, giúp tái tạo năng lượng phát triển và phục hồi cơ bắp”.

Các chuyên gia điều trị cho nhà cựu vô địch World Cup môn TDDC Lê Thanh Tùng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, HCB Pickleball châu Á Vũ Thanh Dương (Dương Cao) cũng cho rằng dù chỉ trải qua vài tiếng đồng hồ trải nghiệm, nhưng sự tư vấn của ông Ben Duong và các chuyên gia tại Evolve đã giúp anh sáng tỏ nhiều điều: “Khuỷu tay trái của tôi vốn bị co lại từ trước dịch Covid-19. Khi ngủ để tay xuống là đau. Lâu dần giống như bị tật, tay phải co lại. Lúc đầu, tôi cũng nghiên cứu cách tập như đu xà đơn nhưng không thay đổi nhiều. Tôi có đi chữa trị ở nhiều nơi nhưng kết quả không được như ý. Hôm nay, các chuyên gia đã điều trị và giúp tôi nhận thấy vấn đề từ gốc, tức là cánh tay liên quan bả vai, rồi xuống lưng và tới khớp háng, nếu bị tắc chỗ này sẽ ảnh hưởng tới chỗ khác trong cơ thể. Các chuyên gia của Evolve đặc biệt am hiểu nên mới dám nắn khớp để chữa trị tận gốc thông qua các động tác. Nói chung sau buổi chữa trị hôm nay, tôi đã duỗi cánh tay ra thẳng hơn, xoay được 4 chiều”.

Tay vợt á qquan châu Á môn pickleball Vũ Thanh Dương được chuyên gia Ben Duong điều trị cánh tay thuận. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đối với tay vợt giành HCĐ giải vô địch pickleball quốc gia 2025 Nguyễn Thị Thanh Trúc, thì việc được các chuyên gia của Evolve hướng dẫn và trực tiếp trị liệu trong buổi sáng 18-6 đã giúp cô giải tỏa được áp lực vì chấn thương đeo bám dai dẳng: “Trước đây, tôi có bị cơ chày trước bị căng do tập luyện và thi đấu quá tải. Đi trị liệu nhưng không hết hẳn, nhưng sau buổi trải nghiệm hôm nay, tôi thấy nhóm cơ đã mềm mại hẳn, đỡ đau nhức rất nhiều. Về phần nắn lại các khớp xương cũng vậy, sau đó thấy rất nhẹ. Tôi được hướng dẫn tự tập luyện, sau vài hôm sẽ quay lại để kiểm tra sự độ ổn định và định hướng tiếp theo”.

Các chuyên gia giải thích và điều trị cho tay vợt HCĐ pickleball quốc gia Nguyễn Thị Thanh Trúc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Còn Hoa hậu du lịch thế giới 2018 Tường Vy thì nhấn mạnh rằng các giải pháp điều trị của Evolve giá trị ở chỗ không dùng đến thuốc mà chỉ tác động vào hệ thống cơ để giúp người chơi thể thao từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp hóa giải được nỗi lo về chấn thương. Bản thân Tường Vy cũng bị đau lưng, nhức mỏi, nhưng khi được các chuyên gia tại đây điều trị, cô đã bớt đi khá nhiều.

*Một số hình ảnh tại buổi trải nghiệm của các ngôi sao thể thao Việt Nam ở Phòng khám và Trị liệu Evolve trong ngày 18-6:

NGUYÊN PHƯƠNG - THANH LÂM