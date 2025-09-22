“Người thừa” Pellegrini ghi bàn quyết định trận derby Rome

Bị tước băng đội trưởng. Hợp đồng sắp kết thúc mà không có đề xuất gia hạn. Không có phút thi đấu nào trong 3 trận đầu tiên… Mọi chuyện dường như không mấy suôn sẻ với Lorenzo Pellegrini. Cho đến trận derby Rome.

Lorenzo Pellegrinigạt bỏ mọi vấn đề xung quanh và ghi bàn thắng quyết định giúp AS Roma thắng 1-0 trước Lazio.

Pellegrini, cầu thủ sinh ra tại Rome, đã gạt bỏ mọi vấn đề xung quanh mình và ghi bàn thắng quyết định cho Roma trong chiến thắng 1-0 trước Lazio tại Serie A vào Chủ nhật. “Bên cạnh tất cả những lý lẽ và lời nói, có một điều không đổi, đó là tôi yêu Roma”, Pellegrini, người đã gia nhập CLB từ năm 9 tuổi, chia sẻ. “Chừng nào tôi còn khoác lên mình chiếc áo này, sẽ không có lúc nào tôi chùn bước. Cuộc sống là không thể đoán trước, bạn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi đã từng nghĩ đến việc ra đi nhưng rồi lại bị chấn thương. Nhưng hôm nay tôi đã đá chính và ghi bàn thắng quyết định giúp Roma giành chiến thắng trong trận derby”.

Sau khi bị tân HLV Gian Piero Gasperini chế giễu một ngày trước đó rằng ở tuổi 29, Pellegrini “cần phải trở thành một vận động viên điền kinh”, tiền vệ này đã ở vị trí hoàn hảo để dứt điểm khi Dwayne Rensch cướp bóng từ hậu vệ trái Nuno Tavares của Lazio và chuyền bóng cho cựu đội trưởng. Pellegrini, người cũng đang nỗ lực giành lại vị trí trong đội tuyển Italy, đã ăn mừng bằng một nụ hôn hướng về phía khán đài Curva Sud - nơi các cổ động viên “cực đoan” cuồng nhiệt của Roma đang ngồi. Ngay trước bàn thắng, một biểu ngữ đã xuất hiện với dòng chữ: “Chào mừng trở lại, đội trưởng”.

Đây là bàn thắng thứ 4 trong sự nghiệp của Pellegrini tại trận Derby della Capitale - nhưng là bàn thắng đầu tiên của anh kể từ tháng 1 ở bất kỳ giải đấu nào. Trước mùa giải, Gasperini đã trao băng đội trưởng cho Stephan El Shaarawy dựa trên thâm niên. Và vào Chủ nhật, Pellegrini được ra sân ngay từ đầu là nhờ Paulo Dybala dính chấn thương. Roma hiện đã thắng 3 trong 4 trận derby gần nhất mà không để thủng lưới bàn nào - hai đội hòa nhau 1-1 ở lần gặp nhau trước đó.

Roma thắng 3 trong 4 trận mở màn dưới thời Gian Piero Gasperini để vươn lên vị trí thứ 4.

Roma cũng đã thắng 3 trong 4 trận mở màn dưới thời Gasperini, người thay thế Claudio Ranieri, sau khi kết thúc 9 mùa giải ghi bàn liên tiếp tại Atalanta. Giallorossi vươn lên vị trí thứ 4, có cùng 9 điểm với AC Milan và đương kim vô địch Napoli, và chỉ kém một điểm so với đội đầu bảng Juventus - đội đã bị cầm hòa 1-1 tại Hella Verona vào thứ Bảy. Lazio hiện đã thua 3 trong 4 trận kể từ khi HLV Sarri được bổ nhiệm lại.

Ở các diễn biến khác. Inter Milan lội ngược dòng sau chuỗi trận thua liên tiếp tại Serie A với chiến thắng 2-1 trước Sassuolo. Federico Dimarco đã ghi bàn thắng sớm sau đường kiến ​​tạo của Petar Sucic, và Carlos Augusto nhân đôi cách biệt ở phút 81 bằng một cú sút chệch hướng. Walid Cheddira gỡ lại một bàn cho Sassuolo ở phút 84 sau pha phối hợp với Domenico Berardi. Inter Milan, đội vừa trải qua 2 trận thua trước Udinese và Juventus, nhưng đã giành chiến thắng 2-0 trước Ajax tại Champions League hôm thứ Tư, hiện có 6 điểm tại tại Serie A - trận thắng còn lại là khi mở màn với kết quả 5-0 trước Torino.

Ngoài ra, Nikola Krstovic đã ghi 2 bàn khi Atalanta giành chiến thắng 3-0 trước Torino. Trong khi Como lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Fiorentina, với bàn thắng ở phút bù giờ của Jayden Addai. Hiện tượng Cremonese, đội mới thăng hạng, vẫn bất bại sau trận hòa 0-0 với Parma - trận đấu mà tiền đạo tân binh Jamie Vardy ngồi ngoài.

LINH SƠN