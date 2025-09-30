Người hâm mộ Ajax bị cấm đến Marseille để tham dự trận đấu Champions League

Ajax và Marseille trong lần chạm trán gần nhất tại Europa League cách đây hai năm. Ảnh: REUTERS

Biện pháp này được công bố vào tuần trước, theo tuyên bố từ Bộ Nội vụ Pháp rằng: "Bất kỳ cá nhân hoặc tập thể nào di chuyển, bằng bất kỳ phương tiện nào, của bất kỳ ai tự nhận là người hâm mộ Ajax Amsterdam sẽ bị cấm hiện diện tại lãnh thổ Pháp và thành phố Marseille trong khuôn khổ trận đấu Champions League giữa Ajax và Marseille."

Các nhà chức trách Pháp viện dẫn danh tiếng bạo lực của một số bộ phận người hâm mộ quá khích của Ajax và "mối thù lâu đời" giữa hai nhóm người hâm mộ để biện minh lệnh cấm trên.

Quyết định này có nghĩa là Ajax sẽ không có sự cổ vũ của khán giả khi họ đối đầu với Olympique Marseille vào lượt trận thứ hai. Với Les Phoceens, đây là trận đấu trên sân nhà đầu tiên của câu lạc bộ tại Champions League kể từ năm 2020. Marseille đã mở màn chiến dịch của mình bằng trận thua 2-1 trên sân Real Madrid vào đầu tháng này.

Ajax và Marseille là những đối thủ quen thuộc giàu truyền thống tại bóng đá châu Âu. Họ đã gặp nhau ở vòng bảng Europa League hai mùa trước, hòa nhau 3-3 đầy kịch tính tại Amsterdam trước khi Marseille thắng 4-3 ở trận lượt về tại Velodrome. Cả hai trận đấu đều diễn ra trong bầu không khí căng thẳng trên khán đài và những vụ xô xát đã xảy ra, dấy lên lo ngại an ninh. Đây là yếu tố hệ trọng trong bối cảnh nước Pháp đang thắt chặt kiểm soát và bảo đảm tính an toàn trọn vẹn của các sự kiện thể thao quy tụ đông khán giả, như trận đấu Champions League tới đây tại Marseille.

Chính quyền Pháp cũng đã ghi nhận tiền lệ về các vụ việc gây rối nghiêm trọng của người hâm mộ liên quan đến Marseille khi đối đầu các đội bóng Hà Lan. Gần nhất và nguy hiểm nhất là các cuộc đụng độ với người hâm mộ Feyenoord vào tháng 5 năm 2022, khi bạo lực nổ ra ở trung tâm Marseille và xung quanh sân vận động.

