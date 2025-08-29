Người dân Argentina “sôi sục” trước trận sân nhà cuối cùng của Messi

Lionel Messi vẫn chưa công bố thời điểm giải nghệ, nhưng anh biết rằng trận đấu với Venezuela vào tuần tới tại vòng loại World Cup 2026 có thể là trận đấu cuối cùng anh thi đấu trên sân nhà cùng đội tuyển quốc gia Argentina.

Nhà vô địch thế giới Argentina, đội đã chắc chắn giành vé tham dự World Cup năm sau, sẽ tiếp đón Venezuela vào ngày 4-9 tại sân vận động Monumental ở Buenos Aires trong khuôn khổ vòng loại khu vực Nam Mỹ. Như vậy, lời chia tay đầy cảm xúc của Messi sắp được đưa ra khi siêu sao này sẽ chơi trận cuối cùng trên sân nhà. “Đây sẽ là một trận đấu rất, rất đặc biệt đối với tôi vì đây là trận đấu vòng loại cuối cùng”, Messi, 38 tuổi, chia sẻ vào tối thứ Tư sau khi anh tỏa sáng ghi cú đúp đưa Inter Miami tiến vào trận chung kết Leagues Cup, sau khi đánh bại Orlando City 3-1.

Trận đấu cuối cùng vòng loại của đội tuyển Argentina sẽ diễn ra tại Ecuador vào ngày 9-9. Trong khi, lịch trình 4 trận giao hữu dự kiến cho World Cup của Argentina đều diễn ra trên sân khách. “Tôi không biết liệu sẽ có các trận giao hữu hay nhiều trận đấu hơn sau trận đấu với Venezuela hay không, nhưng đây là một trận đấu rất đặc biệt, vì vậy gia đình tôi sẽ ở đó cùng tôi: vợ tôi, các con tôi, bố mẹ tôi, anh chị em tôi. Chúng tôi sẽ sống như vậy. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”, Messi nói.

Sau tuyên bố của Messi, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) đã đăng trên mạng xã hội rằng “điệu nhảy cuối cùng đang đến”, kèm theo hình ảnh Messi mặc áo đấu của Argentina. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) đang cố gắng tận dụng trận đấu trên sân nhà cuối cùng của Messi bằng cách tăng giá vé, với giá vé rẻ nhất là 100 USD, và giá vé đắt nhất là khoảng 500 USD.

Cầu thủ 8 lần thắng Quả bóng vàng đã bóng gió rằng anh sẽ giã từ đội tuyển quốc gia sau World Cup năm sau, nơi Argentina sẽ bảo vệ chức vô địch mà họ đã giành được tại Qatar 2022. Vòng loại World Cup 2030 sẽ bắt đầu vào năm 2027, khi đó huyền thoại bóng đá này đã 40 tuổi.

PHI SƠN