Ngược dòng thành công trước Thái Lan, các cô gái Myanmar vào chung kết giải Đông Nam Á

Đội tuyển nữ Myanmar tiếp tục hành trình ấn tượng ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Sau khi vượt qua đương kim vô địch Philippines ở vòng bảng, ở trận bán kết 1 diễn ra vào chiều 16-8, Myanmar đã tiếp tục đánh bại đương kim Á quân Thái Lan với tỷ số 2-1.

Myanmar tiếp tục tạo ấn tượng khi thắng Thái Lan 2-1. Ảnh: CTV

Trên thực tế thì bóng đá nữ Myanmar những năm gần đây thường gây khó khăn cho đội tuyển nữ Thái Lan, và lần này cũng không ngoại lệ. Nhất là hành trang của Myanmar ở vòng bảng là ngôi đầu bảng B sau 3 trận bất bại.

Trận đấu khởi đi với thế trận tấn công của các cô gái Thái Lan, liên tục đặt hàng phòng ngự Myanmar vào thế chống đỡ vất vả. Phút thứ 6, lưới của đội tuyển nữ Myanmar đã rung lên từ 1 tình huống phản lưới nhà. Pha phá bóng của trung vệ Phyu Phwe không thành công, bóng bay thẳng vào khung thành đội nhà giúp Thái Lan vượt lên dẫn trước.

Myanmar đã nhanh chóng chuyển đổi trạng thái sang tấn công và liên tục tạo sức ép trước vòng 16m50 của đối phương. Sau nhiều cơ hội được tạo ra, đến phút 14, Myanmar đã có bàn cân bằng tỷ số 1-1 từ cú sút của Theingi Tun.

Thủ quân Theingi Tun tỏa sáng khi ghi 2 bàn thắng cho Myanmar

Trận đấu diễn ra cân bằng và sôi nổi hơn sau các bàn thắng sớm của hai đội. Sang đầu hiệp hai, đôi bên tiếp tục duy trì tốc độ cao khi cùng muốn giải quyết sớm ở giờ đấu chính. Đến phút 70, Myanmar được hưởng quả đá phạt 11m khi hậu vệ của Thái Lan đã dùng tay phá bóng trong vòng 16m50. Từ chấm phạt 11m, Theingi Tun đã hoàn tất cú đúp khi đánh bại thủ môn đội Thái Lan để nâng tỷ số 2-1 cho đội nhà.

Quãng thời gian còn lại, Thái Lan nỗ lực dâng cao tấn công hy vọng tìm bàn gỡ, nhưng không thể đánh bại hàng thủ nhiều kinh nghiệm, được tổ chức tốt và không ngại va chạm của Myanmar.

Thắng chung cuộc 2-1, Myanmar giành quyền vào tranh chung kết và sẽ gặp đội thắng của cặp đấu giữa Việt Nam - U23 Australia.

CAO TƯỜNG