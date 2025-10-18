Ngôi sao bóng chuyền Iran bất ngờ hôn mê sau buổi tập

Tehran Times đưa tin, tay đập hàng đầu của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Iran, Saber Kazemi đã bị tổn thương não nghiêm trọng vào chiều hôm qua, sau một buổi tập với CLB mới tại Qatar là Al Rayyan.

Saber Kazemi là tay đập hàng đầu của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Iran.

Kazemi, 26 tuổi, được cho đã bất ngờ bất tỉnh trong khi đang hồi phục tại hồ bơi. Anh đã được các nhân viên y tế sơ cứu và ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện trong đêm thứ Sáu, nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê. Theo hãng thông tấn Mehr, các báo cáo y tế xác nhận rằng tất cả các cơ quan của Kazemi - bao gồm tim, phổi và gan đều hoàn toàn khỏe mạnh. Anh hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại một trong những bệnh viện ở Doha.

Sau các báo cáo, Seyed Milad Taghavi, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Iran, đã liên hệ với người đồng cấp Qatar, Ali Al-Ghawari để yêu cầu sự quan tâm cao nhất và nếu cần thiết, sẽ chuyển anh đến bệnh viện được trang bị tốt nhất tại Doha để điều trị tích cực. Liên đoàn Bóng chuyền Qatar và CLB Al Rayyan cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo vận động viên Iran này hồi phục hoàn toàn.

Kazemi, người thi đấu ở vị trí đối chuyền, vừa gia nhập và thi đấu cho Al Rayyan trong mùa giải 2025-2026. Gần đây anh vẫn tham gia tập luyện cùng các đồng đội mới và tất cả đều tin rằng thể trạng của anh hoàn toàn bình thường. Kazemi là trụ cột của đội tuyển Iran thi đấu tại các sự kiện quốc tế hàng đầu như Thế vận hội hay Giải vô địch châu Á…

HUY KHÔI