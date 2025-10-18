Ngoại hạng Anh: Những điều đáng chờ đợi tại vòng 8

Kế hoạch tiền đạo mỏng manh của West Ham, nỗi lo thể lực của Rodri và trận đại chiến tại Anfield được xem là các điểm nhấn không thể bỏ lỡ trong vòng đấu cuối tuần hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kịch tính.

Tương lai HLV Postecoglou nằm trong tay "thượng đế"

Ange Postecoglou đang chịu áp lực ngày càng tăng tại Nottingham Forest sau khi không thể giành chiến thắng nào trong bảy trận đã qua. Có tin đồn Sean Dyche đang chờ đợi để tiếp quản, nhưng lịch sử cho thấy chủ tịch Evangelos Marinakis hay thay đổi như chong chóng, và một chiến thắng trước Chelsea có thể đủ để cứu vãn chiếc ghế của Postecoglou vào lúc này.

Hàng công là mối lo ngại ngày càng lớn đối với một đội đã thua bốn trong năm trận gần nhất tại giải đấu và không ghi được bàn nào trong những thất bại đó. Nếu không tìm lại được bản năng săn bàn, Forest sẽ trải qua ba trận liên tiếp ở giải đấu cao nhất mà không ghi bàn lần đầu tiên kể từ năm 1999. Đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn trước một Chelsea đang hưng phấn, đội đã bước vào kỳ nghỉ quốc tế sau khi đánh bại Liverpool.

Nottingham Forest đấu với Chelsea, 18:30 Thứ Bảy (giờ Việt Nam)

Burnley cần củng cố "pháo đài"

Trận đấu giữa hai đội mới thăng hạng này có thể là một thời điểm định hình đầu mùa giải, với việc Burnley háo hức củng cố "pháo đài" Turf Moor trong nỗ lực trụ hạng. Đội của Scott Parker đã cho thấy những tia sáng về chất lượng và sân nhà đặc biệt của họ cần phải là một nền tảng vững chắc.

Cho đến nay, họ đã giành được bốn điểm sau ba trận tại Turf Moor - bao gồm cả chiến thắng quan trọng trước Sunderland - trong khi chỉ để thủng lưới hai bàn. Ngược lại, bốn trong năm thất bại của họ và 80% số bàn thua họ phải nhận đều đến từ các trận sân khách.

Burnley đấu với Leeds, 21:00 Thứ Bảy (giờ Việt Nam)

HLV Glasner nhận được nhiều lời khen ngợi dù thua Everton

Crystal Palace có thể đã mất thành tích bất bại trước đối thủ kỵ giơ Everton, nhưng Oliver Glasner vẫn tiếp tục "chiến thắng" trong kỳ nghỉ quốc tế. Ngoài việc nhận giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng 9 của Premier League – HLV đầu tiên của Palace giành được giải này kể từ Tony Pulis năm 2014 – ông còn được vinh danh là HLV của năm của Áo tại lễ trao giải Niki 2025 ở Vienna.

Trở lại với công việc trong trận gặp Bournemouth vào thứ Bảy, Glasner sẽ hy vọng rằng hậu vệ Chris Richards, một trong sáu thành viên của đội hình Palace đã chơi trọn vẹn từng phút ở giải đấu, sẽ bình phục sau khi góp mặt trong chiến thắng giao hữu của đội tuyển Mỹ trước Úc tại Colorado vào thứ Tư.

Crystal Palace đấu với Bournemouth, 21:00 Thứ Bảy (giờ Việt Nam)

Thể trạng mong manh của Rodri vẫn tối quan trọng với Man City

Mười ba tháng sau khi dính chấn thương đầu gối gần như kết thúc mùa giải trong trận gặp Arsenal, các vấn đề y tế của Rodri vẫn là mối lo ngại cho cầu thủ này và Pep Guardiola. Tiền vệ này là nhân tố sống còn đối với Manchester City. Sau khi phải rời sân ở phút 22 trong chiến thắng 1-0 tại Brentford vì đau gân kheo (và rút lui khỏi đội tuyển Tây Ban Nha trong kỳ nghỉ quốc tế), liệu cầu thủ 29 tuổi có sẵn sàng cho chuyến viếng thăm của Everton?

Nếu có, có thể không thực tế khi kỳ vọng anh sẽ hoàn thành 90 phút, điều mà cầu thủ người Tây Ban Nha mới chỉ làm được hai lần trong mùa giải này. Các câu hỏi vẫn còn đó về sự bền bỉ của Rodri trong dài hạn.

Manchester City đấu với Everton, 21:00 Thứ Bảy (giờ Việt Nam)

Khó có tỷ số hòa cho Spurs và Villa

Hãy chờ đợi các bàn thắng tại Sân vận động Tottenham Hotspur vào Chủ nhật. Không có trận nào trong 20 lần gặp nhau gần nhất tại giải VĐQG giữa Tottenham và Aston Villa kết thúc với tỷ số hòa, một chuỗi trận kéo dài từ trận hòa 1-1 vào năm 2012.

Trở lại hiện tại, Spurs đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng sau chuỗi bảy trận bất bại trên mọi đấu trường, nhưng một lần nữa, Thomas Frank (HLV Spurs) phải đối mặt với một danh sách chấn thương dài. Yves Bissouma là cái tên mới nhất, sau khi dính chấn thương mắt cá khi làm nhiệm vụ quốc tế với Mali.

Aston Villa trong lịch sử thường gây khó khăn cho Spurs, thắng bốn trong sáu lần gặp nhau gần nhất tại giải VĐQG. Đội quân của Unai Emery sẽ dựa vào mối đe dọa từ các tình huống cố định – 25% số cú sút của họ đến từ các quả phạt góc – và khả năng kiến tạo của Morgan Rogers. Chín pha kiến tạo của tiền vệ này trong năm 2025 đang dẫn đầu giải đấu và sự ổn định của anh đã giúp anh gia nhập một danh sách độc quyền: các cựu đội trưởng Gareth Barry và Gareth Southgate là những cầu thủ Villa duy nhất khác góp mặt trong 10 trận liên tiếp trở lên cho đội tuyển Anh. Đó là một kỳ tích đáng nể đối với Villa và là dấu hiệu rõ ràng cho sự trở lại của họ ở cấp độ cao nhất bất chấp khởi đầu mùa giải có phần chệch choạc.

Tottenham đấu với Aston Villa, 20:00 Chủ Nhật (giờ Việt Nam)

Man United đặt gánh nặng lên Liverpool

Arne Slot (HLV Liverpool) có thể bận tâm nhiều hơn đến cách tiếp cận của Ruben Amorim (HLV Man Utd) hơn là hệ thống đang bị tranh cãi của United khi chiến lược gia người Hà Lan tìm cách thoát khỏi chuỗi trận thua hiếm hoi. Trận hòa 2-2 của Manchester United tại Anfield vào tháng Giêng, hóa ra lại là một "bình minh giả tạo" khác, được xây dựng dựa trên tinh thần cải thiện và ấn tượng, theo Amorim.

Slot thì ít lời khen ngợi hơn, cho rằng sự kết hợp giữa khối phòng ngự lùi sâu (low block) và chiến thuật bóng dài của United là nguyên nhân khiến Liverpool thất vọng ngày hôm đó. "Trong 15 phút cuối, bạn có thể thấy, nếu họ chơi bóng sệt, họ giỏi như thế nào," là một trong nhiều bình luận châm biếm của ông. United đã chơi 61 đường chuyền dài trong trận đấu tương ứng mùa trước, chiếm 15.9% trong tổng số 383 đường chuyền của họ, trong khi Liverpool chơi 47, chiếm 10.7% trong tổng số 438 đường chuyền.

Liverpool đấu với Manchester United, 22:30 Chủ Nhật (giờ Việt Nam)

