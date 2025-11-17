Ngoại binh đánh nguội khiến á quân SLNA sớm bị loại khỏi Cúp quốc gia

Reon Moore nhận thẻ đỏ vào đầu hiệp 2 khiến SLNA dừng bước tại vòng 1/8 Cúp quốc gia 2025-2026 khi để thua đội khách Đà Nẵng với tỷ số 2-3.

SLNA (áo vàng) đón nhận thất bại ngay trên sân Vinh trước Đà Nẵng. ẢNH: TÂM HÀ

Tối 16-11, SLNA có lợi thế được thi đấu trên sân Vinh trong cuộc tiếp đón Đà Nẵng ở trận ra quân Cúp quốc gia 2025-2026. Nếu tại vòng sơ loại, Đà Nẵng đã thắng 2-0 trước Thanh Niên TPHCM để giành quyền đi tiếp, thì SLNA với tư cách là đội bóng á quân của mùa giải trước được đặc cách vào vòng 1/8.

Cuộc đối đầu giữa SLNA và Đà Nẵng càng nhận được nhiều sự chú ý khi cả 2 đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng. Tuy nhiên, đội bóng khủng hoảng hơn là Đà Nẵng lại thi đấu đầy tưng bừng ở hiệp 1.

Sau 5 phút bóng lăn, đội khách đã có bàn thắng mở điểm. Đội trưởng Đặng Anh Tuấn thực hiện pha solo qua rừng cầu thủ SLNA trước khi đánh bại thủ môn trẻ Nguyễn Hữu Hậu. Đây là trận đấu mà HLV Văn Sỹ Sơn phải dùng thủ môn dự bị Hữu Hậu vì người gác đền số 1 Cao Văn Bình đã tập trung U23 Việt Nam.

Đến phút 28, Milan Makaric dễ dàng dứt điểm trước khung thành SLNA bị bỏ trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho Đà Nẵng. Khó khăn thêm chồng chất với đội bóng xứ Nghệ khi ngoại binh Reon Moore nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Trần Ngọc Ánh. Ông Ánh sau khi tham khảo VAR xác định Reon có động tác đánh nguội Trần Ngọc Hiệp trong vòng cấm của Đà Nẵng.

Đà Nẵng tìm lại niềm vui chiến thắng trước khi trở lại cuộc đua trụ hạng V-Leaue 2025-2026. ẢNH: TÂM HÀ

Dù để Olaha rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 bàn khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 79, thì đến phút 88, Phạm Đình Duy đã nâng tỷ số lên 3-1 cho Đà Nẵng. Trước khi trận đấu khép lại, Olaha hoàn tất cú đúp để ấn định thất bại 2-3 của SLNA trước đội khách.

Á quân SLNA sớm dừng bước từ vòng 1/8 Cúp quốc gia 2025-2026, trong khi Đà Nẵng tận hưởng niềm vui với tấm vé vào vòng tứ kết. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn là đội thắng trong cặp đấu giữa Nam Định và Long An. Nhưng điều quan trọng là Đà Nẵng đã được tiếp thêm tinh thần trước khi trở lại cuộc đua trụ hạng V-League. Hiện đại diện đến từ sông Hàn đang xếp cuối bảng với chỉ 7 điểm.

Loạt trận tiếp theo của vòng 1/8 Cúp quốc gia 2025-2026 sẽ diễn ra vào ngày 22 và 23-11, tức sau khi đội tuyển Việt Nam thi đấu xong trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Còn trước trận đấu giữa SLNA và Đà Nẵng 1 ngày, Bắc Ninh đã vượt qua đội chủ nhà Khánh Hòa để giành quyền đi tiếp tại Cúp quốc gia 2025-2026. Hai đội cầm hòa nhau 0-0 sau 90 phút thi đấu trước khi đội khách giành chiến thắng 5-4 trên loạt sút luân lưu.

HỮU THÀNH