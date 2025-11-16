Thanh Hóa lại thay HLV trưởng

Ghế HLV trưởng ở CLB Thanh Hóa tiếp tục trở thành “ghế nóng” khi nhà cầm quân người Hàn Quốc, ông Choi Won Kwon quyết định nói lời chia tay sau 3 tháng làm việc.

Thanh Hóa tiếp tục biến động ở khu kỹ thuật

Ông Choi Won Kwon đến với đội bóng xứ Thanh hồi tháng 7 với nhiều kỳ vọng sẽ đưa Thanh Hóa sớm trở lại hình ảnh vững mạnh như thời của HLV Popov. Nhưng vì nhiều nguyên nhân, thành tích của CLB Thanh Hóa không đạt như yêu cầu và đội còn lận đận ở khu vực cuối bảng.

Trong thông báo chính thức được phát đi, lãnh đạo CLB Thanh Hóa nêu: “Sau các cuộc thảo luận đầy tôn trọng và thấu hiểu giữa hai bên, HLV trưởng Choi Won Kwon và CLB Thanh Hóa thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động, có hiệu lực ngay lập tức", đội bóng xứ Thanh thông báo vào ngày 15-11.

Nguyên nhân chia tay được biết là không nằm ở vấn đề chuyên môn, phía đội bóng xứ Thanh nêu rõ: “Kể từ khi tiếp nhận vai trò thuyền trưởng cách đây ba tháng, HLV Choi Won Kwon mang đến sự chuyên nghiệp, tinh thần kỷ luật mạnh mẽ cho đội bóng, giúp Thanh Hóa FC đạt được những kết quả nhất định trong giai đoạn đầu của mùa giải LPBank V-League 2025-26. CLB chân thành ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quý báu của ông.

Thanh Hóa hiện đang đứng thứ 11 với 8 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng 1 điểm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh CLB Thanh Hóa đang thực hiện công tác tái cấu trúc tài chính và điều chỉnh nguồn lực để đảm bảo sự ổn định lâu dài và phát triển bền vững, Ban lãnh đạo CLB buộc phải đưa ra một số quyết định khó khăn nhưng cần thiết, trong đó có việc chấm dứt hợp đồng HLV hiện tại".

Cũng vào ngày 15-11, đội bóng xứ Thanh cũng nói lời chia tay hậu vệ Quế Ngọc Hải. Cầu thủ này vốn sa sút phong độ vì chấn thương trong những năm qua, anh đã rời Becamex TPHCM hồi sau mùa bóng 2024-2025 và nay cũng chia tay sớm ở CLB Thanh Hóa. Có tin Hải “Quế” trên đường gia nhập Đà Nẵng.

Hiện tại, có thể do những khó khăn về tài chính, Thanh Hóa chưa tìm HLV mới mà tạm bồ nhiệm trợ lý Mai Xuân Hợp lên thay.

