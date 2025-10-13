Ngày hội lớn của bóng đá Becamex Group Cup 2025 sắp hạ màn

Sau hơn 3 tháng sôi động với những trận cầu hấp dẫn và đầy cảm xúc, giải bóng đá phong trào sân 11 lớn nhất cả nước Becamex Group Cup 2025 đang dần đi đến hồi kết.

Niềm vui chiến thắng tại Becamex Group Cup 2025. ẢNH: VĂN LÂM

Từ con số kỷ lục 196 đội bóng với gần 5.000 cầu thủ vốn là cán bộ, công nhân, người lao động, công chức, viên chức… tham gia, sân chơi đã sàng lọc ra được hai cái tên xuất sắc nhất Nhất Trung FC và Công an TPHCM. Cả hai sẽ bước vào trận chung kết đầy mong đợi trên sân TP mới Bình Dương vào chiều 18-10 tới đây.

Ở lần thứ 18 tổ chức, Becamex Group Cup không chỉ lớn mạnh về quy mô mà còn sâu sắc về ý nghĩa. Nói như ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex, giải đấu chính là biểu tượng của tinh thần thể thao, sự gắn kết và đồng hành giữa doanh nghiệp và người lao động. “Bóng đá trở thành chất keo bền vững, kết nối con người trong cùng một mái nhà công nghiệp, cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, năng động và phát triển”, ông trải lòng.

Dễ dàng nhận ra vào mỗi dịp cuối tuần, bất kể bóng lăn khi TPHCM đang bước vào mùa mưa hay thi thoảng lúc trời nóng như đổ lửa, không khí bóng đá vẫn luôn sục sôi, là hẹn lý tưởng của giai cấp lao động. Những trận cầu máu lửa diễn ra ở sân phụ Bình Dương cho đến khu công nghiệp VSIP TPHCM đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người lao động.

Nhà vô địch AFF Cup 2008 Lê Tấn Tài trong màu áo của đội Công an TPHCM. ẢNH: VĂN LÂM

Những khoảnh khắc người thân kéo nhau đến sân xem chồng, con trai hay bạn trai thi đấu trở nên quen thuộc và ấm áp, dần trở thành biểu tượng mới của Becamex Group Cup.

Năm nay, giải đấu đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi không chỉ có số lượng đội tham dự kỷ lục mà còn quy tụ nhiều cựu danh thủ từng làm nên tên tuổi bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, cặp đôi cựu tuyển thủ Lê Tấn Tài và Đào Văn Phong góp công lớn trong hành trình đưa Công an TPHCM tiến vào chung kết sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Đại Thành FC. Ở phía đối diện, Nhất Trung đã khiến cả “sới phủi” miền Nam phải ngả mũ khi lần lượt vượt mặt đương kim vô địch Bamboo và ông lớn Sacombank Bình Dương để giành vé vào chung kết.

Cuối tuần này, chiếc cúp danh giá của mùa giải năm nay sẽ có chủ nhân. Dù Nhất Trung FC hay Công an TPHCM, bất cứ đội nào đăng quang đều hoàn toàn xứng đáng với hành trình bền bỉ và nỗ lực vượt qua khó khăn mà họ đã vượt qua. Song, chính tinh thần thi đấu cao thượng, sự bùng cháy của đam mê cùng tình đoàn kết mới là điều làm Becamex Group Cup trở thành niềm tự hào chung của hàng ngàn người lao động phía Nam.

HỮU THÀNH