Ngày hội bóng đá thế giới lan tỏa nơi phố thị

Rạng sáng 12-6 (giờ Việt Nam), World Cup 2026 đã chính thức khai mạc tại Mexico, mở ra hành trình hơn một tháng sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, lần đầu tiên được tổ chức tại 3 quốc gia Bắc Mỹ. Ghi nhận tại TPHCM cho thấy không khí ngày hội đã nhanh chóng lan tỏa trên nhiều tuyến phố.

Nhộn nhịp cùng trái bóng

Những ngày gần giữa tháng 6, dạo quanh các tuyến đường tại TPHCM dễ dàng nhìn thấy hình ảnh bảng lịch thi đấu, áo đấu treo trước cửa hàng, hay những màn hình lớn đang thử tín hiệu cho mùa bóng đá dài hơn một tháng.

World Cup 2026 là giải đấu đặc biệt trong lịch sử, khi lần đầu tiên quy tụ đến 48 đội tuyển, tranh tài qua 104 trận đấu. Dù phần lớn các trận đấu tại vòng bảng diễn ra vào khung giờ đêm hay rạng sáng theo giờ Việt Nam, nhưng điều đó dường như không làm giảm sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Quán cà phê là địa điểm được nhiều người lựa chọn để theo dõi các trận đấu của World Cup 2026. Ảnh: HỮU THÀNH

Tại quán Viva Star Coffee trên đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), không khí chuẩn bị đã rộn ràng từ nhiều ngày trước giờ khai mạc. Nhân viên quán cho biết lượng khách tăng rõ rệt, đặc biệt là các nhóm bạn trẻ đến xem lịch thi đấu và chọn trước những trận cầu “đinh” để lên kế hoạch thưởng thức. Không gian quán được sắp xếp lại, bổ sung bàn ghế và lắp thêm màn hình lớn để có thể phục vụ khoảng 40-50 khách mỗi trận. Tiếng bàn luận rôm rả về các bảng đấu, ứng cử viên vô địch hay phong độ cầu thủ trở thành “âm thanh nền” quen thuộc.

Anh Trần Văn Nhân (ngụ phường Hòa Hưng), một người hâm mộ cuồng nhiệt của đội tuyển Bồ Đào Nha, bày tỏ: “World Cup là dịp để những người yêu bóng đá cùng gặp gỡ, chia sẻ niềm đam mê và cổ vũ cho các đội tuyển mình yêu thích. Dù các trận đấu diễn ra muộn, tôi vẫn cố gắng sắp xếp công việc để theo dõi. Tôi là người hâm mộ trung thành của Cristiano Ronaldo nên rất mong đợi anh ấy có thể thực hiện giấc mơ lớn nhất trong sự nghiệp là mang chức vô địch World Cup về cho Bồ Đào Nha”.

Tại khu vực trung tâm thành phố, nơi tập trung nhiều khách quốc tế, không khí càng thêm sôi động. Các quán ăn, nhà hàng trang trí cờ, áo đấu của nhiều đội tuyển, sẵn sàng đón khách quốc tế đến cổ vũ đội nhà.

Ông Đinh Thiện Tâm, chủ một quán ăn trên đường Thái Văn Lung (phường Sài Gòn), chia sẻ: “Cứ đến mùa World Cup, quán luôn hoạt động hết công suất để phục vụ khách, cũng như sẽ trang trí thêm sắc màu giải đấu để tăng không khí cổ vũ. Chúng tôi chỉ phát sóng các kênh đã mua bản quyền rõ ràng nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà đài cũng như tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật”.

Điểm hẹn kết nối cộng đồng

Không chỉ là câu chuyện kinh doanh, World Cup 2026 còn mang đến một “điểm hẹn cảm xúc” cho cộng đồng người hâm mộ. Dù việc theo dõi bóng đá trên thiết bị điện tử cá nhân ngày càng phổ biến, song nhu cầu tụ tập tại những không gian cộng đồng vẫn không thể thiếu mỗi khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra.

Là một “ông bầu” có nhiều đóng góp cho phong trào bóng đá TPHCM, ông Nguyễn Minh Cảnh (51 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) quyết định đầu tư hẳn một không gian xem World Cup bài bản tại quán cà phê của mình để làm điểm hẹn cho những người có chung niềm đam mê bóng đá.

Ông Cảnh nói: “Chúng tôi đầu tư hệ thống màn hình, âm thanh và ánh sáng khá đồng bộ để phục vụ người hâm mộ. Quán có 2 màn hình lớn, dự kiến hoạt động xuyên đêm trong suốt thời gian giải đấu diễn ra. Đây không chỉ là kinh doanh mà còn là nơi anh em gặp nhau, bàn luận chuyên môn”.

Ông cho hay, việc mở quán phục vụ khách xem World Cup 2026 cũng tạo thêm công việc và thu nhập cho các thành viên trong câu lạc bộ bóng đá phong trào của ông. Mọi người sẽ luân phiên chia ca phục vụ, bởi lịch thi đấu năm nay trải dài từ đêm khuya đến tận trưa hôm sau.

Tương tự, đại diện Quán Nhà (phường Bến Thành) cho biết, để đáp ứng nhu cầu của thực khách tới vui chơi và trải nghiệm ẩm thực xuyên đêm, quán sẽ chiếu những trận đấu vòng bảng trong khung giờ mở cửa của quán từ 17 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Cùng với đó, quán cam kết giữ nguyên giá dịch vụ và thức ăn để thực khách có thể thoải mái tận hưởng niềm vui cùng bạn bè, người thân.

Không khí World Cup 2026 cũng lan sang các hoạt động mua sắm. Các mặt hàng như lịch thi đấu khổ lớn, áo đấu của các đội tuyển quốc gia hay phụ kiện cổ vũ được người dân săn đón.

Anh Huỳnh Ngọc Giàu (33 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Hòa) chia sẻ, bản thân không hâm mộ các đội tuyển sở hữu quá nhiều ngôi sao nổi tiếng mà dành tình cảm đặc biệt cho Canada, một trong ba nước đồng chủ nhà.

Vừa đặt mua chiếc áo đấu đặc trưng của đại diện Bắc Mỹ, anh Ngọc Giàu hào hứng: “Người thân của tôi đang sinh sống tại Canada nên tôi có nhiều cảm tình với đội tuyển này. Lần này họ lại là đồng chủ nhà, nên càng háo hức theo dõi”.

NGUYỄN ANH