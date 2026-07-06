Neymar chính thức giã từ đội tuyển Brazil

Neymar bật khóc sau khi Brazil dừng bước tại vòng 1/8 World Cup 2026. ẢNH: VTV

“Tôi đã cố gắng. Mọi thứ bắt đầu tại sân MetLife và cũng kết thúc tại đây. Giờ thì tất cả đã kết thúc”, Neymar nghẹn ngào chia sẻ sau thất bại 1-2 của Brazil trước Na Uy rạng sáng 6-7 (giờ Việt Nam). Kết quả này cũng khép lại hành trình của Brazil tại World Cup 2026, đồng thời kết thúc chặng đường 16 năm khoác áo Selecao của Neymar.

Trên sân MetLife (Mỹ) ở vòng 16 đội World Cup 2026, HLV Carlo Ancelotti tung Neymar vào sân từ phút 67 với hy vọng cải thiện sức tấn công của Brazil. Tuy nhiên, khi tiền đạo 34 tuổi vẫn chưa kịp bắt nhịp cùng đồng đội, hàng thủ đại diện Nam Mỹ đã 2 lần bị Erling Haaland chọc thủng lưới ở các phút 79 và 90.

Đến phút 90+10, Neymar giúp Brazil gỡ lại 1 bàn nhưng chừng đó là không đủ để thay đổi cục diện. Sau trận, anh bật khóc nức nở và được các đồng đội an ủi.

Trùng hợp thay, sân MetLife - nơi Neymar tuyên bố chia tay đội tuyển Brazil - cũng chính là nơi anh có trận ra mắt đội tuyển quốc gia vào ngày 10-8-2010 trong cuộc đối đầu với Mỹ. Khi ấy, Neymar mới 18 tuổi và được xem là ngôi sao đầy triển vọng của Santos cũng như bóng đá Brazil.

Kể từ đó, Neymar đã có 129 lần ra sân và ghi 80 bàn thắng, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Brazil.

World Cup 2026 cũng là giải đấu cuối cùng của Neymar trong màu áo đội tuyển quốc gia. Sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương, anh được HLV Carlo Ancelotti điền tên vào danh sách tham dự giải nhưng chủ yếu được sử dụng từ băng ghế dự bị. Neymar chỉ thi đấu 2 trận với tổng cộng 37 phút trên sân. Dấu ấn duy nhất của cựu ngôi sao Barcelona tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ là bàn thắng trên chấm phạt đền ở thời gian bù giờ trong trận gặp Na Uy.

Trong suốt sự nghiệp khoác áo Selecao, Neymar góp mặt ở 4 kỳ World Cup liên tiếp vào các năm 2014, 2018, 2022 và 2026. Dù chưa thể giúp Brazil chinh phục chiếc cúp vàng thế giới, anh vẫn để lại dấu ấn với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng tạo đột biến và vai trò thủ lĩnh của đội bóng.

Bên cạnh kỷ lục ghi bàn, Neymar còn cùng Brazil vô địch FIFA Confederations Cup 2013, giành huy chương bạc Olympic London 2012 và đặc biệt là tấm huy chương vàng Olympic Rio 2016 - danh hiệu bóng đá Olympic đầu tiên trong lịch sử nước này.

Việc Neymar chia tay đội tuyển được xem là dấu chấm hết cho một thế hệ từng được kỳ vọng sẽ đưa Brazil trở lại đỉnh cao bóng đá thế giới. Dù không thể hoàn thành giấc mơ vô địch World Cup, anh vẫn được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc và có tầm ảnh hưởng lớn nhất của bóng đá Brazil trong thế kỷ 21. Sau khi giã từ đội tuyển quốc gia, Neymar chưa có ý định giải nghệ ở cấp độ câu lạc bộ. Anh dự kiến sẽ tiếp tục thi đấu cho Santos đến hết năm nay trước khi cân nhắc tương lai.

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HỮU THÀNH