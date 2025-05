Nếu Hansi Flick có thể khiến Barcelona trở nên "nhàm chán", họ sẽ vô đối

Từ ngày 26-4 đến 11-5, giới mộ điệu đã được chứng kiến một trận chung kết Copa del Rey, hai lượt trận bán kết Champions League, hai hiệp phụ quyết định, tổng cộng 25 bàn thắng (nhiều trong số đó đẹp mắt), ba thành phố đăng cai (Seville, Barcelona và Milan), thu hút hàng trăm triệu khán giả toàn cầu – đỉnh cao là phép màu của một thiên tài tuổi teen (Lamine Yamal) trong khi hai danh hiệu (Copa del Rey và LaLiga) đã được định đoạt.

Với người xem trung lập, đây là liều thuốc giải hoàn hảo cho những lo ngại về các cầu thủ hiện đại thiếu mạo hiểm, chiến thuật khô khan; và cả với các huyền thoại như Thierry Henry, người gần đây thừa nhận đã chán bóng đá. Một dấu ấn rõ ràng rằng chúng ta đã chứng kiến bóng đá đỉnh cao trong một khoảng thời gian ngắn không tưởng là lời của Jordi Cruyff: “Cha tôi sẽ tự hào về đội bóng này”.

Thế nhưng, Hansi Flick thực sự, thực sự muốn chấm dứt điều này.

Vào Chủ nhật, ông đưa ra thêm một dấu hiệu rõ ràng về việc không hài lòng với khía cạnh chơi bóng của Barcelona – chính điều khiến họ trở nên hấp dẫn với người xem trung lập trong mùa giải ba danh hiệu đầy bùng nổ. “Chỉ các bạn mới có thể quyết định liệu chúng tôi có phải đội bóng thú vị nhất châu Âu”, Flick mỉm cười khi được hỏi. “Với tôi… không phải lúc nào cũng vui. Đôi khi tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Hành trình mà tôi và đội bóng bắt đầu từ mùa hè năm ngoái vẫn chưa kết thúc. Tôi biết chúng tôi cần cải thiện lớn ở khâu phòng ngự. Tôi, ban huấn luyện và nhiều cầu thủ đều hiểu tầm quan trọng của việc phòng ngự tốt hơn. Phòng ngự như chúng tôi hiện tại không dễ, tất cả đều phạm sai lầm, nhưng chúng tôi phải học hỏi và cải thiện nhiều. Mùa giải tới, các bạn sẽ thấy”.

Lời chỉ trích lớn nhất của ông với các cầu thủ từ tháng 7 đến nay là việc họ không chịu ngừng tấn công mù quáng vào cuối trận và thay vào đó kiểm soát lợi thế dẫn bàn. Họ như những chú cún con đuổi theo quả bóng tennis trong công viên. Ông muốn họ suy nghĩ như những chú chó Rottweiler lão luyện.

Trong bốn danh hiệu lớn có thể giành được, danh hiệu duy nhất có vẻ sẽ tuột khỏi tay Barcelona là Champions League. Getty Images

Hồi tháng 11, sau khi thua Real Sociedad và hòa Celta Vigo dù dẫn 2-0, Flick nói: “Đây là một đội rất trẻ và chúng tôi cần cẩn thận hơn trong một số tình huống cụ thể. Khi dẫn 2-0 ở Celta và có người bị đuổi, chúng tôi cần phòng ngự tốt hơn. Chúng tôi luôn muốn tấn công và chơi bóng, nhưng đôi khi chỉ cần kiểm soát bóng và bảo vệ lợi thế dẫn bàn thật tốt”.

Còn một khía cạnh khác mà Flick muốn thay đổi. Trận đấu kịch tính mọi thời đại với Real Madrid hôm Chủ nhật đánh dấu lần thứ sáu trong mùa giải mà Barcelona bị dẫn hai bàn (Benfica, Atlético Madrid hai lần, Madrid, Celta và Inter Milan – hai lần trên sân khách và bốn lần trên sân nhà) nhưng đã trở lại để hòa hoặc thắng. Flick muốn bỏ đi màn trình diễn hoành tráng đó. Ông quá cầu toàn chăng? Ông không muốn căng thẳng và rủi ro của việc phải liên tục lội ngược dòng từ cách biệt hai bàn.

Khi mùa giải kết thúc, Barcelona sẽ chỉ bỏ lỡ một trong bốn danh hiệu có thể giành được trong mùa giải đầu tiên của Flick – danh hiệu lớn nhất: Champions League. Có một chi tiết nhỏ, có thể đang ám ảnh ông từ trận thua ở Milan tuần trước khi họ dẫn 3-2 và sắp vào chung kết với hai phút còn lại. Đó là khi Barcelona lên bóng và Yamal chọn sút thay vì giữ bóng, kiếm một quả ném biên, đá phạt hay phạt góc.

Thiên tài tuổi teen đã sút trúng cột dọc của Yann Sommer, khi thủ môn Thụy Sĩ đã bị đánh bại hoàn toàn. Nếu bóng đi vào lưới, Yamal gần như chắc chắn sẽ thẳng tiến đến lễ trao Quả Bóng Vàng. Không ai chỉ trích thiên tài 17 tuổi vì đã cố gắng kết liễu trận bán kết, nhưng trong thang đo “Những điều chúng ta có thể khắc nghiệt hơn” của Hansi Flick, điều này có tác động lớn khi ngay sau đó, từ pha bóng sau cú sút trúng cột của Yamal, Inter lao thẳng lên và ghi bàn gỡ hòa, dẫn đến hiệp phụ và cuối cùng là thất bại. Nếu Yamal giữ bóng, chơi chậm lại, liệu Barcelona có đang hướng đến Munich trong vài tuần tới để tranh chung kết Champions League và cạnh tranh cú ăn ba? Rất có thể.

Hansi Flick luôn thể hiện niềm tự hào với đội bóng và sự ngưỡng mộ với các cầu thủ. Ông hoàn toàn muốn họ chơi bóng đẹp mắt và giải trí, nhưng ông muốn những chi tiết nhỏ về tâm lý, cường độ, sự kiên cường và khắc nghiệt được nâng cấp. Do đó, ưu tiên hàng đầu của Barcelona trên thị trường chuyển nhượng sắp tới là ký hợp đồng với một trung vệ chất lượng cao. Họ đã nhắm đến Jonathan Tah (nhà vô địch với Bayer Leverkusen, cao 1m95, 29 tuổi, từng chơi vài lần dưới thời Flick ở đội tuyển Đức) từ nhiều tháng nay. Một phần vì anh sẽ chuyển nhượng tự do, và tình hình Financial Fair Play của Barcelona khiến trạng thái tự do của anh rất hấp dẫn.

Nhưng với HLV hiện tại của Tah, Xabi Alonso, sắp tiếp quản Real Madrid, liệu Tah có gia nhập đội bóng đó thay vì Barcelona? Flick, như mọi nhà lãnh đạo xuất sắc, đang lên kế hoạch cho mùa giải tới khi người khác chỉ vừa bắt đầu ăn mừng chiến thắng hiện tại. Và ông muốn một trong những đội bóng giải trí nhất lịch sử hiện đại biến thành một phiên bản ít kịch tính hơn, kiên cường hơn, ít khiến tim ngừng đập hơn và ngăn chặn đối thủ một cách khắc nghiệt.

Nếu ông làm được điều đó, ai có thể ngăn cản họ mùa tới? Không ai cả.

LONG KHANG