Napoli trở lại ngôi đầu với tư cách đội duy nhất còn toàn thắng

Napoli đánh bại Pisa 3-2 và trở lại ngôi đầu Serie A với tư cách đội duy nhất toàn thắng 4 vòng đấu đầu tiên.

Billy Gilmour ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong mùa giải ở phút 39, và có vẻ như nhà đương kim vô địch đã sẵn sàng giành chiến thắng dễ dàng trước một đối thủ chưa biết thắng trong mùa giải này. Nhưng đội khách bất ngờ gỡ hòa nhờ quả phạt đền của M’Bala Nzola ở phút 60. Tuy nhiên, hy vọng của Pisa đã bị dập tắt trong hiệp 2. Phút 73, Spinazzola tung cú sút chìm vào góc dưới khung thành, giúp Napoli vươn lên dẫn trước. Lucca sau đó đón đường chuyền tinh tế của Scott McTominay trước khi đệm bóng vào lưới ở phút 82. Phải đến phút cuối cùng tiền vệ người Brazil, Lorran mới ghi thêm một bàn cho Pisa - đội vẫn đứng cuối bảng xếp hạng khi có cùng 1 điểm với Lecce.

Chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Napoli đã đưa họ trở lại ngôi đầu Serie A, hơn 2 điểm so với Juventus. Nhưng HLV Antonio Conte vẫn không hài lòng: “Chiến thắng chưa bao giờ là dễ dàng, và chúng tôi đã phải đối đầu với một đội bóng mà tôi đã cảnh báo các cầu thủ, bởi vì họ rất mạnh về thể lực, với cường độ cao và tốc độ thay đổi liên tục. Đây là một trận đấu khó khăn, bởi vì nếu bạn để khoảng trống, họ có thể gây ra thiệt hại nếu áp lực cao không hiệu quả. Tất nhiên chúng tôi hài lòng khi khởi đầu với 4 chiến thắng, tiếp thêm năng lượng cho một mùa giải sẽ rất cân bằng”.

HLV Antonio Conte phấn khích khi Napoli tìm thấy bàn thắng quyết định.

Bàn thắng tạo cách biệt 2 bàn của Lucca dường như có ý nghĩa rất lớn với Conte, người đã ăn mừng cuồng nhiệt khi chạy ra sân và nhảy lên cổ vũ các cầu thủ. Conte tiếp tục: “Tôi rất vui vì Lucca đang làm việc rất chăm chỉ. Khi tôi kêu gọi sự bình tĩnh và thận trọng, tôi không cố gắng bảo vệ bản thân, tôi chỉ muốn cảnh báo rằng không giống như các CLB khác, chúng tôi không có một đội hình được huấn luyện bài bản và quen với việc thi đấu ở Serie A, Champions League, Coppa Italia và Siêu cúp Italy".

“Chúng tôi phải bổ sung lực lượng bằng những cầu thủ đến từ những hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi còn phải học hỏi lẫn nhau trong các trận đấu, với những cầu thủ vẫn cần nâng cao trình độ nhưng không có thời gian để đạt được điều đó. Vì vậy, chúng tôi phải tích lũy kinh nghiệm thông qua thi đấu. Ngoài ra, khi bạn mang biểu tượng Scudetto trên ngực, điều đó cũng đè nặng lên bạn, nó đại diện cho một tảng đá kỳ vọng…”.

PHI SƠN