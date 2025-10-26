Napoli trả giá đắt cho chiến thắng 3-1 trước Inter Milan

Kevin De Bruyne ghi bàn và gặp chấn thương khi Napoli thắng 3-1 trước Inter Milan.

De Bruyne dường như đã bị căng cơ khi thực hiện thành công quả phạt đền trong hiệp một, ngay lập tức ôm chặt đùi phải. Cựu sao Man.City trông rất hoảng loạn và phải được 2 nhân viên y tế dìu ra khỏi sân. Scott McTominay và Frank Anguissa cũng ghi bàn cho Napoli sau giờ nghỉ, bên cạnh một quả phạt đền của Inter do Hakan Calhanoglu thực hiện. “Tôi sống cùng các cầu thủ của mình, dù tốt hay xấu”, HLV Antonio Conte của Napoli, người đã đưa Inter đến chức vô địch năm 2021, chia sẻ. “Chúng tôi đã chiến thắng bất chấp những khó khăn, chúng tôi có những cầu thủ quan trọng vắng mặt và giờ De Bruyne lại dính chấn thương. Cứ cho là năm nay không may mắn, có lẽ ai đó đã nguyền rủa chúng tôi”.

Kết quả này đã giúp Napoli trở lại mạch chiến thắng - sau trận thua Torino cuối tuần trước và trận thua 2-6 trước PSV Eindhoven tại Champions League hôm thứ Ba - và giúp họ hơn 1 điểm so với đội xếp nhì bảng AC Milan - đội đã hòa Pisa vào thứ Sáu. Inter, đội phải kết thúc chuỗi 7 trận thắng, đã tụt xuống vị trí thứ 4. “Inter đã đến để kết liễu chúng tôi, họ vừa có một khoảnh khắc tuyệt vời, trong khi chúng tôi đang gặp khó khăn”, Conte nói thêm. “Nhưng chúng tôi không có ý định gục ngã và chúng tôi đã chơi một trận đấu mạnh mẽ và đầy quyết tâm, thể hiện một màn trình diễn xuất sắc bất chấp những khó khăn”.

HLV Antonio Conte phấn khích khi Napoli trở lại mạch chiến thắng.

Trong khi đó, cựu tiền đạo của Leicester, Jamie Vardy đã ăn mừng theo phong cách đầy cảm xúc sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Cremonese, đội bóng đã hòa 1-1 trước Atalanta. Vardy ghi bàn ở phút 78, từ pha đá bồi sau khi bóng bật từ nỗ lực cản phá bóng bằng chân của thủ môn Atalanta sau cú sút của Alessio Zerbin. Cựu tuyển thủ Anh 38 tuổi đã ăn mừng một cách đầy ngẫu hứng với một cú lộn nhào và một cú lộn ngược. Đây là trận đấu thứ 4 của Vardy cho Cremonese, nhưng mới chỉ là trận đấu chính thức thứ 2 của anh. Marco Brescianini đã gỡ hòa cho Atalanta.

Udinese đã đánh bại Lecce 3-2 để có chiến thắng trên sân nhà đầu tiên kể từ đầu tháng 3. Jesper Karlstrom, Keinan Davis và Adam Buksa đã ghi bàn cho Udinese, đội chỉ giành được 2 điểm trong 4 trận đấu trước đó. Udinese thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm so với tốp 4. Trong khi đó, Como đứng thứ 6 sau khi bị Parma cầm hòa 0-0.

PHI SƠN