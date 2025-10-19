Napoli thua Torino, Inter Milan gạt Roma khỏi ngôi đầu

Bàn thắng gỡ hòa của Noa Lang ở phút bù giờ bị từ chối vì lỗi việt vị, khiến Napoli thua trận 0-1 tại Torino hôm thứ Bảy. Kết quả cũng khiến nhà đương kim vô địch trao lại ngôi đầu cho Inter Milan, đội đã xuất sắc đánh bại chủ nhà AS Roma 1-0 để vươn lên đỉnh bảng nhờ nhỉnh hơn về hiệu số.

Giovanni Simeone - tiền đạo được Napoli cho Torino mượn có điều khoản mua đứt hồi mùa hè vừa qua - ghi bàn thắng mở tỷ số cho chủ nhà ở phút 32. Đội khách vùng lên đầy mạnh mẽ, và đến phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, Noa Lang nghĩ rằng mình đã giành được một điểm quý giá cho Napoli, anh ăn mừng bằng cách cởi áo chạy về phía cổ động viên đội khách, đập vào hàng rào chắn. Trong khi đó, HLV Antonio Conte ăn mừng cuồng nhiệt cùng các nhân viên bên ngoài sân… Tuy nhiên, trợ lý trọng tài video đã xác định Lang đã ở tư thế việt vị khi anh chạm bóng vào lưới sau cú sút của Matteo Politano dội cột dọc. Điều duy nhất còn sót lại sau tình huống điên rồ này là chiếc thẻ vàng mà cầu thủ người Hà Lan phải nhận vì cởi áo.

Đây là trận thua thứ 2 của Napoli trong mùa giải, trong khi lại là chiến thắng thứ 2 của Torino. Đáng thú vị nằm ở chỗ cả 2 chiến thắng của đại diện khiêm tốn thành Turin lại tác động mạnh đến nhóm đầu - trận thắng còn lại của Torino là trước Roma, đội trước vòng đấu này đang cùng Napoli chia sẻ ngôi đầu.

Napoli thất vọng khi thua trận 0-1 tại Torino hôm thứ Bảy.

Và Roma cũng vừa nhận trận thua thứ 2 trong mùa giải, gục ngã 0-1 ngay trên sân nhà trước Inter Milan. Ange-Yoan Bonny một lần nữa đáp đền việc được ra sân ngay từ đầu khi giúp Inter có khởi đầu hoàn hảo ngay phút thứ 6. Bàn thắng cũng là duy nhất của trận đấu đến khi các cầu thủ Roma dường như nghĩ rằng Bonny đã việt vị, nhưng anh bắt đầu pha chạy chỗ ở vòng tròn giữa sân và đón đường chuyền của Nicolo Barella trước khi đánh bại thủ môn Mile Svilar của Roma trong thế đối đầu trực diện.

Roma đã có nhiều cơ hội gỡ hòa nhưng đều bị cản phá bởi những pha cứu thua xuất thần của thủ môn Yann Sommer, cũng như một số pha dứt điểm thiếu chính xác, mặc dù tiền đạo ngôi sao Paulo Dybala đã trở lại sau chấn thương. Với thất bại này, Roma dù cũng có 15 điểm như Inter Milan và Napoli, nhưng đã tụt xuống vị trí thứ 3 vì có hiệu số kém nhất.

Ở các diễn biến khác. Pisa và Hellas Verona vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau khi hòa 0-0 trong trận chiến trụ hạng sớm. Pisa chỉ có 3 điểm, ít hơn Verona một điểm. Trong khi Lecce và Sassuolo cũng có trận hòa không bàn thắng.

