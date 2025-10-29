Napoli tạo cách biệt 3 điểm sau chiến thắng trước Lecce

Nhà vô địch Napoli duy trì vị trí dẫn đầu Serie A sau 9 vòng đấu sau khi giành chiến thắng 1-0 trên sân Lecce vào thứ Ba, qua đó vươn lên dẫn trước 3 điểm so với AC Milan, đội đã hòa 1-1 trước Atalanta, và AS Roma - đội sẽ ra sân sau đó vào thứ Tư.

Andre-Frank Anguissa ghi bàn thắng duy nhất ở phút 69 giúp Napoli thắng 1-0 tại Lecce.

Andre-Frank Anguissa đã đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 69, giúp Napoli tiếp nối chiến thắng nhọc nhằn trước đối thủ cạnh tranh Scudetto, Inter Milan vào cuối tuần qua. Napoli hiện có 21 điểm sau 9 trận, nhiều hơn 3 điểm so với đội nhì bảng AS Roma - đội sẽ tiếp đón Parma vào tối thứ Tư. “Những trận đấu này chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt là sau một trận đấu lớn với Inter, nơi chúng tôi đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng thể chất và tinh thần”, HLV Antonio Conte chia sẻ.

Bàn thắng thứ 4 của Anguissa trong mùa giải này, đến sau một nỗ lực cá nhân xuất sắc khác trước Inter, đã mang về chiến thắng thứ 2 cho Napoli chỉ trong vài ngày và tiếp tục củng cố vị thế của đội bóng sau chuỗi trận không mấy ấn tượng gần đây. Tuy nhiên, nếu không có thủ môn xuất sắc Vanja Milinkovic-Savic, Napoli có lẽ đã không thể giành trọn 3 điểm, khi cầu thủ người Serbia đã lao người sang bên phải để cản phá cú sút phạt đền của Francesco Camarda 11 phút sau giờ nghỉ. Camarda, 17 tuổi, người đang được Milan cho mượn, rất thất vọng và đã bật khóc trên băng ghế dự bị sau khi bị thay ra ở phút 70.

Conte trong trận đấu thứ 250 tại Serie A trên cương vị HLV đã phải ra sân mà không có sự góp mặt của một loạt cầu thủ chủ chốt. Những cầu thủ vắng mặt bao gồm Kevin De Bruyne, người sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng vì chấn thương gân kheo. Trong khi Romelu Lukaku vẫn chưa góp mặt trong chiến dịch bảo vệ danh hiệu của Napoli. Bản thân thủ thành Milinkovic-Savic được thi đấu sau khi thủ môn Alex Meret bị gãy xương bàn chân trong buổi tập đầu tháng này.

Hai cầu thủ khác đóng vai trò then chốt trong chiến thắng Serie A năm ngoái - Amir Rrahmani và Stanislav Lobotka - đã vắng mặt trong một phần của mùa giải. “Đừng quên rằng ngay từ đầu mùa giải, chúng tôi đã phải làm điều đó một cách bắt buộc”, Conte nói thêm. “Chúng tôi đã mất rất nhiều cầu thủ quan trọng vì chấn thương, nhưng dường như không ai nói về điều đó”.

Ademola Lookman (phải) ghi bàn thắng đầu tiên cho Atalanta giúp gỡ hòa 1-1 trước AC Milan.

Ở diễn biến còn lại vào thứ Ba. Ademola Lookman đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Atalanta kể từ khi được HLV Ivan Juric gọi trở lại đội hình sau một nỗ lực kéo dài để buộc anh chuyển đến Inter Milan. Tiền đạo người Nigeria, người mới chỉ ra sân lần đầu tiên trong mùa giải vào đầu tháng này, đã ghi bàn gỡ hòa cho Atalanta ở phút 35 tại Bergamo, hủy bỏ bàn mở tỷ số của Samuele Ricci ngay từ phút thứ 4.

Milan, hiện đang đứng thứ 3, có cùng 18 điểm với đội nhì bảng Roma sau trận hòa thứ 3 trong 4 trận. Một điểm này cũng đến từ pha cứu thua xuất sắc của Mike Maignan trước cú sút xa của Davide Zappacosta khi trận đấu chỉ còn 5 phút. Đội bóng của Massimiliano Allegri sẽ tiếp đón AS Roma vào tối Chủ nhật.

Atalanta là đội duy nhất còn lại bất bại tại giải đấu, nhưng chuỗi 5 trận hòa liên tiếp tại giải đấu đã khiến CLB có trụ sở tại Bergamo kém Napoli đến 8 điểm.

PHI SƠN