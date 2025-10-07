Nâng cao nghiệp vụ cán bộ lấy mẫu doping

Ngày 7-10 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, Trung tâm Phòng chống Doping Việt Nam (VADA) đã phối hợp tổ chức Lớp tập huấn cán bộ lấy mẫu kiểm tra doping 2025 với sự tham dự của hơn 20 học viên.

Hơn 20 học viên tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn có sự tham gia của hơn học viên là bác sĩ, cán bộ y tế, chuyên viên khoa học sức khỏe từ các đơn vị thể thao trên toàn quốc. Lớp đào tạo nhằm cung cấp kiến thức chuyên sâu và thực hành chuẩn quốc tế về quy trình lấy mẫu, bảo quản và xử lý mẫu thử doping theo tiêu chuẩn của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA). Các học viên được hướng dẫn kỹ lưỡng về quy trình nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và các tình huống thực tế trong công tác kiểm tra doping tại các giải đấu.

Doping là vấn đề nhức nhối của nền thể thao toàn thế giới. Bởi thế mà, Lớp tập huấn cán bộ lấy mẫu kiểm tra doping 2025 là hoạt động chuyên môn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng với thể thao khu vực và quốc tế.

Các học viên được hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp

Theo ông Lê Minh Hà – Giám đốc Trung tâm Phòng chống Doping Việt Nam, công tác phòng chống doping là một trong những nhiệm vụ cốt lõi để bảo vệ giá trị trung thực, tôn trọng và công bằng trong thể thao. Mỗi cán bộ lấy mẫu doping không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật, mà còn là người gìn giữ sự trong sạch của nền thể thao quốc gia.

Lớp tập huấn được kỳ vọng sẽ hình thành đội ngũ cán bộ lấy mẫu doping chuyên nghiệp, góp phần củng cố hệ thống Anti-Doping quốc gia, đảm bảo mọi vận động viên Việt Nam thi đấu trong tinh thần trong sạch – trung thực – tôn trọng luật chơi.

Ông Lý Đại Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM chia sẻ: “Thể thao TPHCM luôn đồng hành với VADA trong việc xây dựng nền thể thao trung thực, minh bạch. Việc tổ chức lớp học ngay tại Trung tâm thể hiện cam kết mạnh mẽ của TPHCM trong việc phát triển đội ngũ chuyên môn khoa học sức khỏe thể thao đạt chuẩn quốc tế".

NGUYỄN ANH