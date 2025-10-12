Nâng cao năng lực huấn luyện viên pickleball theo chuẩn châu Á

Diễn ra từ ngày 16 đến 18-10 tại Khánh Hoà, khoá đào tạo huấn luyện viên pickleball theo chuẩn châu Á APBA được xem là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của bộ môn tại Việt Nam.

Dương Cao tham gia hướng dẫn tại Khoá đào tạo huấn luyện viên pickleball theo chuẩn châu Á -APBA Level 1

Cộng đồng pickleball Việt Nam ghi nhận dấu mốc đáng nhớ khi ông Vũ Thanh Dương (Dương Cao) đã chính thức ký kết hợp tác với Liên đoàn Pickleball châu Á và cũng trở thành huấn luyện viên Việt Nam đầu tiên được liên đoàn này công nhận. Ngoài ra, ông cũng sở hữu chứng chỉ huấn luyện viên pickleball do Hiệp hội nhà nghề PPR cấp năm 2023.

Theo thỏa thuận, Dương Cao sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên chính thức được công nhận bởi Liên đoàn Pickleball châu Á, đồng thời có quyền đào tạo và cấp chứng chỉ cho học viên pickleball tại Việt Nam. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của bộ môn này tại Việt Nam, góp phần mở rộng cộng đồng và nâng cao trình độ huấn luyện viên, vận động viên trong nước.

Khoá đào tạo giúp nâng cao năng lực cho huấn luyện viên pickleball tại Việt Nam

Khoá đào tạo huấn luyện viên pickleball theo chuẩn châu Á -APBA Level 1 diễn ra từ ngày 16 đến 18-10 tại Khánh Hoà sẽ do Dương Cao phối hợp cùng chuyên gia Janet Lye (Singapore), giảng viên huấn luyện cấp cao của APBA trực tiếp hướng dẫn.

Tại đây, học viên sẽ được đào tạo theo giáo án chuẩn Pickleball Châu Á (APBA), học các kỹ năng chuyên môn từ cơ bản đến nâng cao, hiểu rõ chiến lược huấn luyện, cũng như được huấn luyện các bài tập bổ trợ về thể lực...Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được nhận chứng chỉ huấn luyện viên APBA Level 1.

Dương Cao chia sẻ: "Tôi hy vọng đây sẽ là cột mốc mới, góp phần lan tỏa niềm đam mê và thúc đẩy phong trào pickleball tại Việt Nam, đưa bộ môn này đến gần hơn với đông đảo người yêu thể thao".

DŨNG PHƯƠNG