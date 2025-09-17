Nam Định ra quân ấn tượng tại AFC Champions League Two 2025-2026

Với chất lượng đội hình vượt trội cùng với việc tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn, Nam Định đã giành chiến thắng 3-1 trước Ratchaburi (Thái Lan) ở trận ra quân tại AFC Champions League Tow 2025-2026 vào tối 17-9 trên sân Thiên Trường.

Nam Định giành chiến thắng cách biệt 3-1 trước Ratchaburi (Thái Lan)

Ở đội hình xuất phát, ngoài Lý Công Hoàng Anh, 10 vị trí còn lại của Nam Định đều được HLV Vũ Hồng Việt tạo cơ hội cho các ngoại binh thể hiện. Ưu thế đá sân nhà cùng sự thoải mái về tâm lý, Nam Định sớm đẩy cao đội hình tấn công và có bàn mở tỷ số vào phút 35. Đường chuyền thuận lợi của Kevin Phạm Ba đã được Caio Cesar dứt điểm thành công giúp Nam Định dẫn 1-0.

Đội chủ nhà tiếp tục giữ thế trận lấn lướt từ đầu hiệp 2. Phút 52, từ tình huống ném biên nhanh, Percy Tau kiến tạo để Brenner tung cú vô lê đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ ít phút sau, cũng là Brenner tiếp tục tỏa sáng bằng cú đánh đầu hiểm hóc, giúp Nam Định dẫn trước 3-0.

Ratchaburi có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 60 nhờ bàn thắng của Tana, nhưng quãng thời gian còn lại đội bóng đến từ Thái Lan không ghi thêm bàn thắng nào trước lối chơi chắc chắn của Nam Định. Thắng 3-1 chung cuộc, Nam Định có sự khởi đầu thuận lợi tại AFC Champions League Two 2025-2026.

Đội hình xuất phát:

Nam Định: Caique Santos, Lucas, Mitchell Dijks, Mota, Kevin Phạm Ba, Caio Cesar, Mahmoud Eid, Percy Tau, Romulo, Hoàng Anh, Brenner

Ratchaburi: Kampon, Gabriel, Khemdee, Corinus, Tana, Thanawat, Curran, Jakkaphan, Negueba, Srisuwan, Denilson Juior

Ở trận còn lại của bảng này, Gamba Osaka cũng giành chiến thắng 3-1 trước Đông Phương để cùng Nam Định tạm dẫn đầu bảng.

CAO TƯỜNG