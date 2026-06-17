Na Uy vs Iraq 4-1: Haaland mở tài khoản bằng cú đúp, Ostigard góp công, Hussien phản lưới nhà, Na Uy tạm dẫn đầu bảng I sau ngày xuất quân

⚽Na Uy phản công, Moller Wolfe chuyền ngang, ngôi sao Haaland đệm bóng cận thành mở tỷ số 1-0:

⚽ Phút 76, Odegaard treo bóng cực đẹp từ phạt góc, Leo Ostigard băng vào đánh đầu tung lưới thủ môn Jalal Hassan

⚽Ở phút bù giờ cuối cùng, Haaland đánh đầu chuyền bóng, Thorstvedt đánh đầu nối, trúng người tiền đạo Hussein bay vào lưới, chốt hạ chiến thắng 4-1:

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⚽ Bàn thắng:

Na Uy: Haaland 29', 43', Ostigard 76', Hussien 90+7' (phản lưới nhà)

Iraq: Hussein 39'

MINH BẢO (tổng hợp)