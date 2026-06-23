Na Uy – Senegal 3-2: Haaland lại tỏa sáng đưa Na Uy lần đầu vào vòng knock-out sau 28 năm

Sau hai lượt trận, Na Uy đã đặt một chân vào vòng knock-out World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998. Hai chiến thắng liên tiếp, sáu điểm tuyệt đối và một Erling Haaland đang lao đi như đầu tàu kéo cả đoàn tàu Bắc Âu vượt qua những giới hạn lịch sử.

Na Uy khởi đầu trận đấu một cách thận trọng trước một Senegal đầy khát khao. Hiệp một là câu chuyện của sự kiên nhẫn. Senegal kiểm soát bóng nhiều hơn, chủ động hơn trong các pha tranh chấp và liên tục đẩy đối thủ lùi sâu. Thế nhưng, cũng giống như trận gặp Pháp trước đó, đội bóng châu Phi lại mắc sai lầm ở thời điểm không được phép sai. Một tình huống xử lý lỗi của trung vệ Kalidou Koulibaly trong pha phá bóng đã tạo điều kiện cho Pedersen lao vào vòng cấm trước khi dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Edouard Mendy, mở tỷ số cho Na Uy. Đó là khoảnh khắc thay đổi toàn bộ dòng chảy trận đấu.

Chỉ ít phút sau, Erling Haaland có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng trúng cột dọc. Dù không ghi bàn, Haaland cho thấy sự nguy hiểm thường trực, và anh cần một bàn thắng để chứng tỏ đẳng cấp của mình. Và anh cũng không cần phải đợi lâu. Bước sang hiệp hai, Na Uy nhanh chóng vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 3 phút. Martin Odegaard tung đường chuyền xé toạc hàng thủ Senegal, tạo điều kiện cho Haaland băng xuống và dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0.

Vẫn là Haaland quen thuộc: ít chạm, ít màu mè và cực kỳ sát thương. Chỉ cần một khoảng trống bằng khe cửa, Haaland biến nó thành bàn thắng. Tuy nhiên, Senegal không dễ dàng bỏ cuộc. Phút 53, Ismaila Sarr nhận đường chuyền từ Sadio Mané và ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-1. Niềm hy vọng của Senegal được thắp lên, nhưng nó nhanh chóng vụt tắt chỉ 5 phút sau. Patrick Berg kiến tạo để Haaland bật cao đánh đầu tung lưới, bóng chạm xà ngang rồi đi vào lưới, nâng tỷ số lên 3-1.

Sarr có bàn thắng thứ hai ở phút bù giờ, nhưng Na Uy đã kịp cầm cự và bảo vệ chiến thắng dù khung thành rung chuyển liên tục bởi các quả tạt, những pha bóng hai và cả sự hỗn loạn mà Senegal tạo ra. Kết quả này giúp Na Uy có 6 điểm tuyệt đối sau hai trận, cùng với Pháp ở bảng I, và lần đầu tiên vượt qua vòng bảng kể từ năm 1998. Hơn thế, Na Uy đang cho thấy dấu hiệu của một đội tuyển trưởng thành.

Với cú đúp thứ hai liên tiếp tại giải, Haaland đã nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số ấn tượng. Anh chỉ còn kém Kylian Mbappe (người cũng đã ghi cú đúp trong trận Pháp thắng Iraq) và Lionel Messi trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng. HLV Stale Solbakken không dấu vẻ hãnh diện: “Erling đang ở đỉnh cao phong độ. Cậu ấy là người quyết định các trận đấu và chúng tôi rất tự hào về cậu ấy”.

Với Senegal, họ vẫn còn cơ hội đi tiếp. Họ cần đánh bại Iraq ở lượt cuối để hi vọng tấm vé dành cho đội thứ 3. Vấn đề của Senegal không nằm ở khát vọng hay chất lượng. Họ đã chơi ngang ngửa Pháp trong phần lớn thời gian trận ra quân, rồi lại tạo ra thế trận lấn lướt trước Na Uy. Nhưng World Cup là nơi các đội bóng bị trừng phạt bởi từng sai số nhỏ nhất. Senegal tạo ra đủ cơ hội để có điểm sau hai trận, nhưng vẫn trắng tay.

HỒ VIỆT