Na Uy - Bờ Biển Ngà (0g ngày 30-6): Canh bạc chiến lược của Na Uy

Đội tuyển Na Uy đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi lần đầu tiên sau 28 năm góp mặt ở vòng knock-out World Cup, và đối thủ của họ tại vòng 32 đội sẽ là một Bờ Biển Ngà đầy khát khao.

Hành trình của Na Uy tại vòng bảng là một câu chuyện của hai nửa. Họ khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 4-1 trước Iraq và 3-2 trước Senegal, qua đó giành vé sớm vào vòng đấu loại trực tiếp. Erling Haaland, ngôi sao của Manchester City, đã ghi tới 4 bàn thắng trong hai trận đấu đầu tiên, khẳng định sức mạnh của chân sút số một thế giới. Tuy nhiên, ở lượt trận cuối cùng gặp Pháp, HLV Ståle Solbakken đã tạo nên bất ngờ lớn khi xoay vòng 10 vị trí trong đội hình xuất phát, cất cả Haaland lẫn đội trưởng Martin Ødegaard trên băng ghế dự bị. Kết cục, Na Uy thua đậm 1-4, nhưng đây là một thất bại đã được tính toán.

Solbakken đã so sánh quyết định của mình với chiến lược từng được Didier Deschamps (Pháp) và Gareth Southgate (Anh) sử dụng trong các kỳ World Cup trước. Với thể thức mới của giải đấu với 48 đội và 104 trận đấu, việc bảo toàn thể lực cho các trụ cột là vô cùng quan trọng. Ông giải thích: "Điều này thật đơn giản. Chúng tôi đã đánh giá sau trận đấu với Senegal và toàn bộ hàng phòng ngự cùng một số tiền vệ đã bị ảnh hưởng rất nhiều". Canh bạc này nhằm mục đích có một đội hình tươi mới nhất cho vòng đấu loại trực tiếp và ông hoàn toàn không quan tâm đến danh hiệu "Chiếc giày vàng" của Haaland.

Dự kiến, ở trận đấu sinh tử với Bờ Biển Ngà, Na Uy sẽ trở lại với đội hình mạnh nhất. Sự trở lại của Erling Haaland và Martin Ødegaard là tín hiệu vô cùng tích cực. Haaland sẽ có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Sándor Kocsis của Hungary năm 1954 ghi bàn trong cả ba trận đấu đầu tiên tại một kỳ World Cup, và anh chắc chắn sẽ rất khao khát để nối dài mạch ghi bàn của mình .

Trên hành lang phải, sự so tài giữa Antonio Nusa của Na Uy và Yan Diomande của Bờ Biển Ngà - hai đồng đội tại CLB RB Leipzig - hứa hẹn sẽ là tâm điểm. Cả hai đều là những tài năng trẻ sáng giá với tốc độ và kỹ thuật cá nhân vượt trội.

Bờ Biển Ngà là một ẩn số đầy nguy hiểm. Dù đây là lần đầu tiên họ lọt vào vòng knock-out World Cup, nhưng với những cá nhân chất lượng, họ hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ . Họ kết thúc bảng E với vị trí á quân, chỉ sau Đức. Nicolas Pépé đang có phong độ cao khi ghi cú đúp trước Curaçao, trong khi Franck Kessié là đầu tàu nơi hàng tiền vệ .

Hàng thủ Na Uy với sự trở lại của Julian Ryerson sẽ phải đối mặt với một thử thách cực lớn từ Yan Diomande và Amad Diallo, những cầu thủ có khả năng qua người và tạo đột biến cao . HLV Solbakken cho biết ông rất hài lòng khi thời tiết ở Dallas sẽ không phải là vấn đề khi sân vận động được lắp máy lạnh .

Với một đội hình được phục hồi thể lực và một hàng công hủy diệt, Na Uy được Opta đánh giá có 56,1% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút . Tuy nhiên, mọi tính toán chỉ được trả lời trên sân cỏ, nơi một đội hình Na Uy tươi mới sẽ đối đầu với một Bờ Biển Ngà đầy tham vọng.

LONG KHANG