Mỹ vs Paraguay 4-1: Bobadilla sớm phản lưới nhà, Balogun tỏa sáng cú đúp, Reyna chốt hạ chiến thắng ngày xuất quân cho HLV Pochettino

⚽ Damian Bobadilla bất ngờ phản lưới nhà, giúp Mỹ mở tỷ số trận đấu trước Paraguay sau 7 phút thi đấu:
⚽Christian Pulisic kiến tạo, Folarin Balogun chớp thời cơ nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Mỹ ở phút 31:
⚽ Ngôi sao Leverkusen Malik Tillman thọc khe đẹp mắt, Folarin Balogun ghi cú đúp, tuyển Mỹ dẫn trước Paraguay 3-0 ở phút 45'+5:
⚽ Sai lầm hàng thủ, Julio Enciso kiến tạo, Mauricio sút tung lưới thủ môn Matt Freese, rút ngắn tỷ số 1-3 cho Paraguay phút 73:
⚽ Giovanni Reyna thực hiện cú dứt điểm theo phong cách trivela đẹp mắt, chốt hạ chiến thắng 4-1 ngày xuất quân phút 90'+8:
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⚽ Bàn thắng:
Mỹ: Bobadilla 7' (phản lưới nhà), Balogun 31', 45+5', Reyna 90+8'
Paraguay: Mauricio 73'
MINH BẢO (tổng hợp)