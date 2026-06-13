WORLD CUP 2026

Mỹ vs Paraguay 4-1: Bobadilla sớm phản lưới nhà, Balogun tỏa sáng cú đúp, Reyna chốt hạ chiến thắng ngày xuất quân cho HLV Pochettino

Damian Bobadilla bất ngờ phản lưới nhà, giúp Mỹ mở tỷ số trận đấu trước Paraguay sau 7 phút thi đấu:

Christian Pulisic kiến tạo, Folarin Balogun chớp thời cơ nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Mỹ ở phút 31:

Ngôi sao Leverkusen Malik Tillman thọc khe đẹp mắt, Folarin Balogun ghi cú đúp, tuyển Mỹ dẫn trước Paraguay 3-0 ở phút 45'+5:

Sai lầm hàng thủ, Julio Enciso kiến tạo, Mauricio sút tung lưới thủ môn Matt Freese, rút ngắn tỷ số 1-3 cho Paraguay phút 73:

Giovanni Reyna thực hiện cú dứt điểm theo phong cách trivela đẹp mắt, chốt hạ chiến thắng 4-1 ngày xuất quân phút 90'+8:

Video này được cung cấp và lưu trữ từ máy chủ của bên thứ 3 (VTV). Chúng tôi không lưu trữ hoặc tải lên tài liệu này.

Bàn thắng:

Mỹ: Bobadilla 7' (phản lưới nhà), Balogun 31', 45+5', Reyna 90+8'

Paraguay: Mauricio 73'

Group D.jpg
MINH BẢO (tổng hợp)

Từ khóa

World Cup World Cup 2026 Ghi bàn Kiến tạo phản lưới nhà Đội hình xuất phát Mỹ USA Freese Dest Richards Ream Robinson Adams McKennie Freeman Pulisic Balogun Tillman Paraguay Gill Cáceres Gómez Alderete Júnior Alonso Cubas Bobadilla Diego Gómez Enciso Almirón Sanabria HLV Pochettino Pochettino

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn