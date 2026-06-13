Mỹ vs Paraguay 4-1: Bobadilla sớm phản lưới nhà, Balogun tỏa sáng cú đúp, Reyna chốt hạ chiến thắng ngày xuất quân cho HLV Pochettino

⚽ Giovanni Reyna thực hiện cú dứt điểm theo phong cách trivela đẹp mắt, chốt hạ chiến thắng 4-1 ngày xuất quân phút 90'+8:

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⚽ Bàn thắng:

Mỹ: Bobadilla 7' (phản lưới nhà), Balogun 31', 45+5', Reyna 90+8'

Paraguay: Mauricio 73'