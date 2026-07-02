Mỹ vs Bosnia & Herzegovina 2-0: Balogun khai bàn, Tillman chốt hạ chiếc vé gặp tuyển Bỉ cho HLV Pochettino ở vòng 1/8 World Cup 2026

⚽ Phút 45, sai lầm của 2 hậu vệ Bosnia & Herzegovina khi phối hợp phá bóng không thành công. Lập tức tiền đạo Balogun chớp thời cơ hạ thủ môn Vasilj. Mỹ tạm dẫn trước 1-0:

⚽ Phút 45+9, trong pha tấn công phút bù giờ. Nhận đường chuyền từ đồng đội, Dest đánh đầu kiến tạo ngược lại, Balogun lao vào dứt điểm nhưng bóng chỉ đi trúng xà ngang:

⚽ Phút 82, từ tình huống đá phạt cánh trái rìa vòng cấm, Tillman vẽ đường cong siêu phẩm đánh bại thủ môn của Bosnia, nhân đôi cách biệt cho Mỹ:

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⚽ Bàn thắng: Balogun 45', Tillman 82'

♦️ Thẻ đỏ:

Mỹ: Balogun 64'

MINH BẢO (tổng hợp)