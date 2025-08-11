Muriel dẫn dắt Orlando đánh bại Inter Miami không có Messi

Luis Muriel ghi bàn trong mỗi hiệp, còn Martin Ojeda có một bàn thắng và một pha kiến tạo giúp Orlando City SC giành chiến thắng 4-1 trước Inter Miami CF không có siêu sao Lionel Messi vào tối Chủ nhật.

Orlando City SC thắng 4-1 trước Inter Miami CF không có siêu sao Lionel Messi.

Ngôi sao Messi của Inter Miami đã không ra sân vì chấn thương chân mà anh gặp phải vào thứ Bảy tuần trước, trong trận đấu thuộc khuôn khổ Leagues Cup với Necaxa. “Hôm nay không có lý do gì để bào chữa. Bóng đá là về chiến thuật, tổ chức, tài năng… nhưng bạn cũng biết rằng trong các tình huống một đối một, họ chơi tốt hơn”, HLV Javier Mascherano của Miami cho biết. “Hôm nay rõ ràng chúng tôi đã không có được sự khao khát. Thật không may, điều đó làm tôi rất đau lòng bởi vì trong bóng đá, bạn có thể thua hoặc bị đánh bại, nhưng tôi nghĩ hôm nay đội bóng đã không có được sự quyết liệt mà trận đấu cần”.

Muriel ghi bàn giúp Orlando City vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 2. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, Yannick Bright ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp sau 40 lần ra sân, gỡ hòa 1-1 cho Inter Miami. Chủ nhà một lần nữa vượt lên dẫn trước 2-1 chỉ năm phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, với bàn thắng thứ 8 của Muriel trong mùa giải. Ojeda là người kiến tạo bàn thắng này, và nâng tổng số pha kiến tạo của anh lên con số 14 - kỷ lục tại Orlando City.

Phút 58, Ojeda đã ghi bàn thắng thứ 14 của cá nhân trong mùa giải này, giúp Orlando City dẫn trước 3-1. Ojeda đã góp công vào 27 bàn thắng cho CLB trong mùa giải này, hiệu suất giúp anh dẫn đầu giải đấu. Marco Pasalic ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 88 - đây là bàn thắng thứ 10 của anh trong mùa giải đầu tiên tại MLS.

Khi Inter Miami cố gắng lội ngược dòng, họ dường như thiếu những câu trả lời khi trên sân không có Messi - người đã ghi 18 bàn thắng tại MLS. “Bóng đá rất dễ dàng. Đôi khi chúng ta làm cho nó phức tạp hơn thực tế”, Mascherano đánh giá thêm. “Khi bạn không đạt 100% phong độ, bất kỳ đội bóng nào cũng có thể đánh bại bạn, và hôm nay chỉ có một đội trên sân: Orlando. Chúng tôi thậm chí còn không chơi với cường độ cần thiết cho trận đấu này, và rõ ràng họ đã chơi tốt hơn chúng tôi từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng… Rõ ràng, tôi phải chịu trách nhiệm vì tôi là HLV”.

Orlando City đã vươn lên vị trí thứ 4 tại Bảng đấu miền Đông, trong khi Inter Miami đang đứng thứ 6. HLV Mascherano hy vọng Messi có thể sẵn sàng khi Inter Miami sẽ tiếp đón LA Galaxy vào thứ Bảy.

PHI SƠN